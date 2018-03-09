菜鳥總經理與踢皮球院長

2018年03月09日 04:10 中國時報 黎家維

春節剛過，菜價暴跌，農民內心淌血，但主因恐非豐收而造成穀賤傷農，竟然是因為台北農產運銷公司休假規畫不當且缺乏因應而釀成的人禍。更離譜的是，究竟誰是這場「人禍」的「禍首」？不是官員互踢皮球，就是有人神隱，至今仍找不出該負責的人。但農民何辜，為何官員闖下的大禍卻要農民自行吸收？現在居然還要顧慮運銷公司缺乏經驗的「菜鳥」總經理，實在難為。

台北農產公司成立已經40餘年，大約在10年前，虧損連連瀕臨破產，不過近年來獲利卻超過6億，不僅鹹魚翻生，更成為各方角逐的金雞母。這樣的轉變和好的管理者有關。但一個制度上軌道的公司，卻因休假問題一夕「當機」，也和管理者脫不了關係。排假休市看似小事一樁，但卻引發軒然大波，造成菜農重大損失，一般民眾可以說始料未及，但是作為一個專業的公司經理人，卻沒有絲毫推卸的權利。

現任北農總經理的吳音寧，過去並無農政或農產運銷經歷，大學攻讀法律的她，後來除了致力文學與社會運動外，僅因親人當選鄉長而擔任鄉公所主祕。試問這種經歷卻突然要管理一個擁有600多名員工，年交易額高達220億以上的大型公司，難怪連柯文哲市長都對其是否適任表示質疑。既然非專業出身，硬把她推上火線，民眾恐怕更想知道，究竟是誰促成了這樁政治酬庸？

如果缺乏專業與經驗，能加把勁學習也就罷了。北農前總經理韓國瑜同樣不是農業專業背景出身，但曾與其共事者稱讚他從完全不認識農產品，不到1個月即熟記北農一、兩百位大小主管，更在深夜經常到場了解拍賣情況，最後他做出了令人刮目相看的成績。但是反觀吳音寧，她面對問題卻選擇神隱不出的迴避態度，不要說民眾看不下去，同屬綠營的雲林縣長與北市副市長都憤憤難平。

同樣離譜的是，行政院長賴清德在面對雲林出身的立委張麗善質詢時，竟將此事輕描淡寫為「失誤」而非「人禍」，就如同核二廠2號機是「再轉」而非「重啟」，延伸高鐵要不要再加迪士尼等，耍嘴皮子大玩文字遊戲，還將責任推給張家在北農也有董事，應該一起檢討。但是農委會與北市府官股合計占北農股份高達45.52％，竟反將責任推給張家，張家影響力如能超過官股，總經理爭奪戰又怎會鎩羽？

連行政院長都在推諉，也難怪農委會、北農和北市府間至今仍在互踢皮球。還好我們沒聽到政府官員竊喜這場「北農之亂」至少壓抑了最近飆高的物價，否則更會令人嘔血！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)