新官不理舊帳的集權危機

2018年03月09日 04:10 中國時報 周陽山

中國大陸正在召開一年一度的全國人民代表大會，國務院總理李克強在政府工作報告中，以超過100分鐘的時間，提出了詳細的施政檢討與工作規畫藍圖，內容十分複雜，其中重點之一，是去年大陸國民所得（GDP）已高達12兆5000億美元，而今年的成長率則預估為6.5％，這一增幅將會超過台灣全年度的國民所得（約5600億美元），實在是成長飛速、量體驚人。

在我聽到的口頭報告內容中，有一段話讓人印象十分深刻。李克強是這樣講的：「有權不可任性，用權必受監督。…政府要信守承諾，絕不能『新官不理舊帳』。」這段話在大陸適用，在台灣亦然，同時也應是各國政府在執政時所必須信守的基本承諾。

但是目前在我們的周遭，此一承諾卻正面臨著嚴峻的挑戰。在軍公教年金削減的爭議中，我們看到了民進黨政府的無情與傲慢，不但違反了「不溯既往」的法治原則，而且竟然不顧民意的強烈反對，故意將軍公教人員徹底汙名化。這種藐視民主法治與程序正義的做法，正是典型的「新官不理舊帳」。

另外，對於國民黨及其附隨組織的調查處分，我們看到的是行政、立法、司法三權結合於一，威行專政！民進黨領導人不但掌握了立法權，還擁有執行權，同時還結合了司法處分權，只要想做什麼就幹什麼。至於不願沆瀣一氣的考試院和監察院，則威脅若不聽話，就乾脆修憲廢除。

而今，政府的粗暴無理、無法無天已變本加厲，對勞工的權益置若罔聞，對台大校長的遴選橫加干預、對婦聯會的生死存廢也已伸出了魔掌。其結果是，集中各項分權機制於一身，完全不受民主制衡和約束。這種新型的集權政體，從匈牙利、波蘭、俄羅斯到土耳其，被國際媒體稱之為「民選式的獨裁」，台灣當然也不能倖免。

這正是「有權而任性」，是革命政權的作風，而且無所不用其極。但這絕對不是我們長期以來真心追求的分權、制衡與自由民主。

當中國大陸逐漸走向富強，了解法治興國的重要性之際，我們聽到李克強在政府工作報告中坦言要「信守承諾、不可任性、必受監督」，實在不能無感。我們也不得不向當年推動台灣民主改革的前行者公開質問：回首來時路，多少艱辛，但今日全面執政之後卻是威風凜凜，威行專政與集權。當年口口聲聲的民主理想，而今安在，良夜捫心自問，能無愧乎？（作者為金門大學教授）

(中國時報)