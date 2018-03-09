別扯「循環經濟」後腿

2018年03月09日 04:10 中國時報 謝錦芳

台灣地小人稠，倚靠進口能源、原物料，加工出口外銷，過程中造成環境汙染與破壞，每年秋冬之際嚴重霾害更令人無法呼吸，種種跡象顯示，這種老舊「線性經濟」思維早該轉型為「循環經濟」。蔡政府上任後，將「循環經濟」列為重要施政方針，不過，內閣部會似乎不同調，有人還不斷扯後腿。

春節過後，國發會主委陳美伶指出，為解決地方建設缺地問題，未來在公益與對地方發展有利的條件下，可向台糖協議購地，或採聯合開發。這項說法打破台糖先前對外公布「土地只租不售」的原則，也違反立法院通過附帶決議，要求大面積土地只租不售。對此，環保團體強烈反對，要求行政院重新評估這項政策。

台糖是全台最大地主，縣市首長或工商企業要找土地，很容易把腦筋動到台糖的土地上。由於台糖本業虧損連連，多年來靠著賣祖產美化帳面，過去70年來，台糖名下土地面積從11萬多公頃降至5萬多公頃，如果繼續賣祖產，很快就賣光了，因此立法院做出附帶決議，要求台糖對大面積土地只租不售。

台糖董事長黃育徵上任後，全力推動循環經濟，每月舉行論壇，邀請各界學者專家參與，讓基層員工深入了解循環經濟的理論與實踐方式，早日擺脫傳統線性經濟的思維，例如養豬產生的排泄物、廚餘可用於沼氣發電；不起眼的蚵殼製成碳酸鈣，用於肥料、飼料、造紙材料與建材，也可應用於美容、保健產品。至於有限的土地，從國家層級角度思考，採用只租不售方式，正是循環經濟的實踐。

行政院要台糖釋出土地以供縣市政府或工商企業使用，是最快的處理方式，但從循環經濟的角度看，賣斷不見得是最佳方式，出租反而是更有彈性，部會首長與企業界都要改變思維。

台糖土地屬國家所有，人民有使用權，維持只租不售原則，可以確保有限的土地傳承給下一代；對地方政府而言，土地只租不售，可吸引真正想發展事業的投資者，為地方創造更多就業機會，避免發生過去賤賣國土或製造蚊子園區的遺憾；對投資者而言，土地採租用方式，可以發揮更大彈性。

對於台糖土地的運用方式，蔡政府一面高喊循環經濟，部會首長們卻還停留在老舊的線性經濟思維，完全不了解循環經濟的內涵，胡亂扯後腿，凸顯部會首長缺乏橫向整合，問題相當嚴重。

循環經濟是一個新的成長模式，必須徹底揚棄傳統線性經濟的舊思維。賴揆若真心要推動循環經濟，應該先為部會首長們上一堂循環經濟課程，以免方向盤左右搖擺，令民眾無所適從。台糖土地是否能維持只租不售，邁向循環經濟的新思維，是對蔡政府的試金石。

(中國時報)