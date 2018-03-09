樹菊嬤病倒 術後復原良好

陳樹菊的菜攤經營時間長，清晨賣到晚上幾乎沒休息。（本報資料照片）

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中國時報
／台東報導

每天從清晨工作到晚上的愛心菜販陳樹菊，菜攤突然在1月底休息，至今1個多月未開張，許多老顧客擔心地問，「樹菊嬤怎麼了？」台東縣長黃健庭表示，陳樹菊因身體不適開刀，目前恢復得不錯。

馬英九、黃健庭探望

與陳樹菊友好的攤販蔡媽媽表示，1月下旬某天下午4點多，陳樹菊突然說自己身體不太舒服，她要協助陳樹菊收攤，卻遭到婉拒，不料，隔天就聽聞陳樹菊身體不適，癱軟在菜攤前，被友人送醫治療。

據悉，陳樹菊是因為腸子出現問題導致不適，緊急送醫開刀住院治療後，已返家休養，目前恢復良好，但菜攤何時再開張，還不確定。

黃健庭說，聽聞陳樹菊開刀後，前總統馬英九與他一同前去探望，陳樹菊目前恢復狀況不錯，氣色也很好，他們也囑咐她要多休息。

起早睡晚營業時間長

蔡媽媽說，陳樹菊即使生病也不太喜歡看醫生，沒想到這次那麼嚴重，差點在菜攤前昏倒，而且已1個多月沒有出來賣菜，希望陳樹菊好好休息、調養身體。

69歲的陳樹菊雖然年事已高，但仍是台東市中央市場中營業時間最久的攤販，每天清晨批菜到菜攤後，就不斷忙工作，直到早市的攤販都逐一打烊，她還堅守崗位，往往超過晚上8點才關燈收攤，且僅市場消毒日才有休息。

《時代》英雄第8位

陳樹菊積攢累積的存款，毫不吝嗇地化零為整大筆捐出，總捐款金額超過千萬元，許多收入比她高的人也瞠乎其後，陳樹菊的善行被媒體披露後獲得廣大回響，更被《富比士》雜誌選為亞洲慈善英雄人物榜，《時代》雜誌還把她選為年度最具影響力時代百大人物「英雄」第8位。

菲律賓的「麥格塞塞獎基金會」因她長年行善、純粹利他主義，頒發麥格塞塞獎肯定她，陳樹菊獲得獎金後，也立即捐出，善行義舉令人動容。

(中國時報)

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