合歡山降３月雪 下周低溫下探９度

合歡山氣溫遽降又突然降雪，造成武嶺至合歡山遊客中心路段有15輛各式車輛受困。（警方提供）

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中國時報
／綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，合歡山再現「3月雪」，8日中午細雨中夾帶冰霰，下午突然轉為降雪，導致路面結冰，不到2小時，共約15輛車因來不及加掛雪鏈受困山區，仁愛警分局翠峰派出所據報後，隨即派員上山協助脫困。另玉山主峰、北峰與排雲山莊也飄雪，讓意外遇上下雪的山友相當興奮。

仁愛警分局表示，合歡山區受強烈冷氣團來襲，氣溫遽降，8日上午氣溫約攝氏4至5度，下午1時許再降為攝氏0至1度，原本帶著冰霰的細雨也轉為降雪，且雪量不小，由武嶺至昆陽路段，積雪約2至3公分，松雪樓附近積雪約10公分，山區傳出不少車輛受困。

翠峰派出所所長周偉南表示，合歡山因突然降雪及路面結冰，15輛車因來不及加掛雪鏈而受困，經所方協調附近車輛救援單位前往救援後，11輛小型車陸續脫困，但有4輛大型貨車因拖吊不易，且天色已暗，基於安全考量，先撤離駕駛，待9日天亮後再設法協助拖吊或加掛鐵鏈脫困。

氣象局指出，在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，今天起到下周日，夜晚清晨中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，溫度不排除更低一些；白天北台灣中午前雲量仍多，加上冷空氣影響，高溫只有12到14度，整天偏冷，其他地方高溫則在16到20度左右。

周六各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨，白天之後冷空氣強度逐漸減弱，北台灣高溫可以來到接近20度，其他地方則有20度以上。

(中國時報)

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