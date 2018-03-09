張國煒條款放行 星宇航下周申請營運許可

籌辦星宇航空的張國煒（右）日前在臉書PO出他坐在駕駛座的照片。（取自張國煒臉書／中央社）

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中國時報
／台北報導

交通部昨日公告《民用航空運輸業管理規則》修正，放寬航空公司成立條件，3月10日正式生效，等於為張國煒成立星宇航空打開大門；星宇航空公關長聶國維表示，下周就會送出申請文件，預計2019年底引進第一家飛機。

張國煒成立星宇航空遇困難，主要卡在《民用航空運輸業管理規則》第3條的資格限制，包括公司要有「經營國際運輸或國際貿易業務5年以上」、「近3年營業收入達新台幣60億元以上」，條件相當嚴格，讓他有志難伸。

交通部在這次的修正中，取消公司設立5年及國際貿易和運輸經營限制，但仍要以公司申請，不得用個人名義，資本額至少60億元。業者還要找好航務、機隊、機務、品管、飛安等5大飛安主管，以及3架以上機隊，並提出60億元財力證明。相關規定公告後，於3月10日生效。

聶國維證實，下周就會送件申請營運許可，但還不確定是哪一天。聶說，經過綜合評估後，星宇決定引進10架A321 neo客機，預計2019年底進來第1架，至2020年初將會有3架飛機，初期先鎖定東南亞航點開航。廣體客機部分，預計引進14架，但要使用何種機型，目前還在評估。

據悉，星宇航空目前已有百餘名員工，外界關注的空服員與地勤，可能在開航前半年招募。

交通部日前也針對高齡客機管理修正《民用航空運輸業管理規則》，要讓超過26年的高齡機強制退場，原預計2019年元旦起實施，但首當其衝的遠東航空認為時間不夠，要求3年緩衝期。

遠航總經理李承仲指出，到2019年3月，MD機隊8架飛機中，將有4架屆齡，加上1架輪流進廠保養，若不延長緩衝期，國際線剩下3架飛機能飛，根本是逼公司關門，希望交通部考量1200名遠航員工的家庭生計，再給遠航一點時間汰換機隊。

(中國時報)

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