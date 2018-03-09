管中閔上任 最快3月底

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中國時報
／台北報導

台大1月5日選出中研院士管中閔為新任校長，至今已經超過2個月，教育部仍未發聘書，教育部長潘文忠明確表示「會等臨時校務會議結果，再做適法性處理」；台大昨日則確定將於3月24日舉行臨時校務會議，討論管中閔當選資格。預料管中閔上任恐延到3月底甚至4月初。

管中閔原訂2月1日上任，卻因綠營立委等質疑其擔任企業獨立董事、抄襲論文，即使台大校長遴選委員會已經再度開會確認管中閔當選「毫無疑義」，至今教育部仍未核定人事案，並和監察院總共發出9道公文或密件「卡管」。台大校務會議代表、法律系二年級學生童昱文上月成功連署舉行臨時校務會議討論管案。

台大昨日中午開臨時校務會議程序委員會，決議在24日、也就是原定的校務會議日同一天上午先討論管案，臨時校務會議結束後，再開校務會議。

據了解，外界原本認為17日是最可能召開臨時校務會議的日期，但因校務會議代表認為連續兩周開校務會議，費時費力，因此決議在原訂的3月24日合併舉行。

台大校長遴選委員會去年6月經校務會議選出21名委員，之後就完全由遴委會獨立作業，按照《大學法》及《台大校長遴選辦法》，校務會議無權過問校長遴選及聘任事宜。不過教育部長潘文忠7日對媒體明確表示，基於台大校長遴選須經校務會議1/3代表同意才能成為候選人，校務會議仍扮演同意推薦的角色，因此後續將針對討論重點及現有資料，對人事聘任作出適法性處理。

(中國時報)

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