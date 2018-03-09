何念茲迷戀刺感 就愛鬍碴男

2018年03月09日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

何念茲日前至艋舺龍山寺求好桃花，增加自己的好姻緣。（蘇蔓攝）

馬來西亞歌手何念因茲〈咪咪〉一曲闖出知名度，日前推出性感寫真書《念在你身邊》，大秀22吋性感小蠻腰，她擁有姣好身材，卻透露至今已單身逾2年，白色情人節將至，想擺脫單身的她特地前往艋舺龍山寺求好桃花，增加自己的好姻緣。

何念茲對談戀愛並不強求，目前把時間都放在工作，她自認常有爛桃花纏上身，先前在馬來西亞時，曾有一位美國人，特地到馬來西亞的公司找她，自稱2人認識很久，她當時覺得莫名其妙，事實上2人完全不認識。

遇瘋狂粉絲騷擾

這位瘋狂粉絲還帶一箱昂貴的3C產品送她當生日禮物，她說：「我很害怕，不敢打開，裡面竟有附上一張房卡，卡片還寫他的電話，希望我能去找他。」之後他還去參加她的活動，也在臉書瘋狂私訊，她都請工作人員處理，至今餘悸猶存。

另一半可大10歲

「我都在家唱歌發洩情緒，或是跟狗玩，也會跟狗講心事。」她不習慣跟家人、朋友分享生活上的情緒，自認個性很宅，與性感外表反差很大，但有時也想擁有另一半，隨時分享心事 。

她理想中的男友身高至少要175公分、身材微壯、愛運動，強調身高要比她穿高跟鞋後高才有安全感，「我很愛鬍碴男，落腮鬍也行」，直說：「因為小時候我爸爸愛用鬍碴刺我，長大就有迷戀鬍碴男的傾向！」男友年齡可至少大10歲，「我喜歡思想成熟的男生。」

她近年學會下廚，拿手菜是宮保雞丁，自認已做好準備要抓住男人的胃，未來會煮燭光晚餐給男友當驚喜，可惜從沒機會煮菜給另一半吃，她無奈說：「我會煮菜後都沒交過男友。」

(中國時報)