黃明志受父啟發音樂魂

黃明志（左起）日前在新加坡演唱會上與媽媽及爸爸合唱。

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中國時報
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黃明志獨樹一幟的創作風格廣受歌迷喜愛，近日推出與父親合唱的新歌〈爸爸的夢〉，透露自己從小聽爸爸唱歌，因而啟發音樂興趣，他彈的一手好吉他，也由爸爸親自指導。他日前因創作〈狗一樣〉MV涉嫌侮辱宗教，遭馬來西亞警方拘留4天，保釋外出後，他感性說：「抱歉讓家人擔心了，謝謝爸媽一直以來全力支持。」

作風大膽搞怪的黃明志非常孝順，一直計畫為父母寫歌、合唱，〈爸爸的夢〉不僅邀父親合唱，MV也請爸爸入鏡，父子倆飆嗓、彈吉他，讓黃爸非常過癮；黃明志說：「這首歌有點動力火車的Fu，MV是在一棟廢棄大樓拍攝的，到了晚上很恐怖…謝謝家人和每一位夥伴們幫忙，把我爸爸拍到帥最重要！」

過火爐消厄運

農曆過年前夕，黃明志在社群網站上傳新年歌曲〈狗一樣〉MV引發爭議，因當地部分信徒視「狗」為不潔的動物，觸犯宗教敏感線，黃明志因此進看守所4天，恢復自由身後他直奔公司春酒，淡定表示一切都沒事了，希望這個事件就此落幕，同事們也準備火爐讓他跨過消除厄運。

黃明志「4896」巡演24日大馬站如期舉辦，回家鄉開唱票房秒殺暫不加場，主辦單位表示，「明志很積極準備這一場演唱會的內容，因為對他來說，這是出道10年最重要的心願」。

(中國時報)

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