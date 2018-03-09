謝欣穎悔未聽父言 被爆擁新歡不開心

謝欣穎情傷後復出，卻帶著手指傷完成新作品。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

謝欣穎前年底在婚前發現交往7年的未婚夫劈腿，緊急宣布婚禮取消，她花了大半年療傷止痛，復出後先拍兩部電影暖身，之後又花了4個多月拍攝歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》。她接受本報專訪時表示，她確定已經把狀態調適到最好，才開始接較長時間的工作。雖情傷已復原，不過她拍攝新戲的過程中卻多了肉體傷！

謝欣穎有點哀怨地說，去年底《1006的房客》開拍一個多月時，某天一早才開拍第一場戲，她的右手中指就被主場景一個很重的大門卡住夾傷，當場骨頭裂傷、指甲掀開斷掉、血流如注，當場所有人都嚇壞，導演還立馬衝過去緊握住她的手止血，邊提醒她「不要看、因為真的不好看」。

手傷兩個月

她因沒看到傷口一時沒感覺，反被旁人的激烈驚嚇反應嚇到，到醫院後她才發現傷勢不輕，急診室的醫生對她說：「等等就先消毒、把你指甲拔掉後再裝回去！」聽得她傻住。後來另一位醫生是直接在她掀開的指甲與指頭傷口間縫了7針，但後來指甲還是整個都掉了。

衰的事情不止一件，先前她才因為拍戲時不好意思上廁所，長期憋尿導致腎發炎，白血球飆高、發高燒，因此住院4天。所以她手指濺血後，因擔心延誤進度，堅持要回去繼續拍，是導演及其他工作人員不准，還提醒她：「等麻藥退了，妳就知道有多痛！」果然隔天開始，她真的痛到完全睡不好，生活也影響很大，舉凡洗頭、洗澡、卸妝都受影響，約兩個月都只能拿塑膠袋纏住手指，不能碰水。

她日前出席活動受訪，被媒體報導認愛相識10年的D先生、還自稱「容光煥發」，她接受專訪時一臉委屈澄清：「我沒有認愛，也沒有說自己容光煥發！」強調現況是「現在很好、很幸福」，對於自己沒講過的話被大幅報導，她覺得很生氣且不開心。

旅行療情傷

她有感而發道：「我爸有說，結婚之前沒什麼男朋友、女朋友，都是朋友！從小他就這樣提醒我，但以前大家問什麼我就說什麼，如果早早聽爸爸的話，就不會『那樣』了！」

她選擇透過旅行療情傷，跟自己好好相處，去了倫敦一個月、又去日本兩星期，想去哪就去哪，「其實只是一個習慣，從習慣裡拔出，需要一點時間。」她與前男友共同投資的事業因為有其他合夥人，所以兩人也不用聯絡。

(中國時報)

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