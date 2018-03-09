姜棟元攻好萊塢 怕舌技輸人

2018年03月09日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

韓星姜棟元為主演電影《宅配男逃亡曲》旋風造訪台灣，片中他飾演平凡熱心的宅配員，在記者會上他不僅顯露一貫純樸氣質，對現場人員的許多動作更展現暖男風範。

一名記者因為匆忙趕赴現場滿頭大汗，姜棟元雖一邊回答著其他問題，一邊卻直盯該記者，回答完問題後，他對該記者說：「你要不要先休息擦個汗？」並讓工作人員遞上面紙，令人感受到他的體貼。當時剛好提到他在《宅配男》中必須為逃亡不斷奔跑的話題，記者對他說：「現在可以了解你在劇中不停奔跑的辛苦。」他聽了噗哧一笑。

正義感隨時噴發

另一名記者因為一直沒有發問，也受到他的關注。該記者開口問第一個問題的時候，姜棟元說：「我從剛剛到現在一直在想，這位記者怎麼沒發問呢？現在終於比較放心了。」為各媒體簽名時，一位工作人員跪在他坐的沙發旁請他簽名，他溫柔說：「你怎麼跪著呢？」言行處處給人貼心感受。

《宅配男》中姜棟元扮演宅配員，因為幫助被劫受害者而獲得榮譽市民。問他如果有一天真的獲頒榮譽市民，會是什麼原因？他笑說：「可能會因為是抓到扒手吧！」猶如劇中角色散發正義感。他也提到了在好萊塢工作時的甘苦，特別是英文的捲舌音讓他頗頭痛，他說：「我很擔心我的舌頭，會講得不流利！」

(中國時報)