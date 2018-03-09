DAVICHI雙喜推專輯《＆10》

2018年03月09日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

DAVICHI演唱多首名劇主題曲，被封「OST女帝」。

成軍10年、被韓媒封為「顏值、實力、唱功」三冠王的DAVICHI，台灣首場個唱將於4月1日登台。DAVICHI成員包括李海麗及姜敏京，名稱DAVICHI意為「用美麗的歌聲照亮一切」。

DAVICHI這幾年唱了多部韓劇原聲帶（OST），包括《太陽的後裔》、《沒關係 是愛情啊》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《月IRIS 2》等，「OST女帝」稱號實至名歸。她們在台灣擁有廣大的粉絲群。演唱會門票將於3月10日下午1點在KKTIX及全台全家便利商店售票，演唱會於4月1日在ATT SHOWBOX 舉辦，並有近距離互動活動。

俏皮推銷新專輯

曾有韓國網媒封該團為「顏值、實力、唱功」三冠王，《太陽的後裔》插曲〈This Love〉網路點擊甚至超過5000萬，網友也紛紛希望可以聽到這首神曲。

該團雙喜臨門，除成軍10周年，暌違5年推出正規專輯《&10》。海麗說：「久違的正規專輯製作需要做的事雖有很多，但越困難就越有滿足感。」敏京表示：「看到為專輯消息而開心的粉絲們，就非常高興。」兩人俏皮推銷新專輯，海麗說：「這是張滿載了抒情歌曲、也是我本人最想要的專輯，我打算買10張。」

(中國時報)