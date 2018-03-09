北投忠義山 親山步道

2018年03月09日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

從行天宮後方登山口進入的步道，至山頂處皆為水泥石階路。

這片寬廣的綠色平地，是連接忠義山親山步道兩個登山口的中間點。

最高點設有拓印亭。

沿途林木密集的忠義山親山步道，共有兩個登山口，北投行天宮附近的為行天宮後方登山口，台北藝術大學後方的則稱為楓丹白露登山口。忠義山海拔雖只有233公尺，但兩處登山口的上坡處都有些陡峭，相當考驗腳力和體力。

忠義山，又稱「小八里坌山」，山下就是鼎鼎大名行天宮的北投分宮，因位於忠義山山腳下，因此又有「忠義廟」之稱，而忠義山親山步道即位於北投行天宮後方，無論從哪個登山口進入，步道沿途都被高大的樹木，松林、刺竹等茂盛樹林擋住了大半刺目的陽光，相當適合怕曬的民眾來此登山健行，步道中段有些傾斜的地勢，走起來較為費力，但偶爾從枝葉縫隙中露出的北投市景，以及登頂後的夕照和平原美景，絕對能讓你忘卻全身疲憊！

若想體驗手腳並用的登山過程，建議可從楓丹白露登山口進入步道，此段步道為原始土石路，一旁設有繩索作為輔助，路面上隨時可見朴樹和茄苳樹根交錯盤繞，有的甚至呈現階梯狀，供行人踩踏穩定步伐，雖然攀爬過程較為辛苦，但反而更能享有登山的趣味呢！

忠義山親山步道怎麼去

搭乘捷運至忠義站，走至中央北路四段18巷的行天宮即可到達。

(中國時報)