楊晴吳念軒 麻吉扮情侶

2018年03月09日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

銀座白石Breath of Life灰鑽金戒，主石為1克拉灰鑽，44萬6000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石Breath of Life棕鑽鉑金戒指，主石為1克拉棕鑽，53萬6000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

吳念軒秀出個人紳士氣質，銀座白石Aigle男戒3萬2000元，服裝為Ferragamo春夏男裝。（JOJ PHOTO攝）

TVBS原創概念劇《翻牆的記憶》主角楊晴和吳念軒是同月同日生的金牛座，配戴銀座白石Angel Ladder情侶對戒扮情侶，歡慶白色情人節，女戒4萬3000元、男戒3萬6000元。（JOJ PHOTO攝）

銀座白石Angel Ladder對戒，4萬3000元（女戒）、3萬6000元（男戒）。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石Aigle結婚對戒，3萬3000元（女戒）、3萬2000元（男戒）。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石打造的鑽石皇冠相當受歡迎，日本女星結婚時配戴的鑽石皇冠多出自銀座白石，「Sincere」鑽石皇冠，約140萬元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石打造的鑽石皇冠相當受歡迎，日本女星結婚時配戴的鑽石皇冠多出自銀座白石，「Lien」鑽石皇冠，約170萬元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

TVBS原創概念劇《翻牆的記憶》剛上檔，女主角楊晴與在戲中有吃重演出的吳念軒受邀拍時尚，兩人配戴日本銀座白石GINZA DIAMOND SHIRAISHI對戒扮情侶、歡度白色情人節時默契十足，才知兩人都是金牛座，而且生日都是5月10日。

「我們倆個性超合的，拍戲時就在想，怎麼想法、價值觀這麼像，一問才知道我們生日是同一天！」楊晴說完，順手從吳念軒嘴裡搶走他吃到一半的便當，一邊吃一邊抱怨：「怎麼沒吃乾淨，吃不下就不要叫這麼多。」

吳念軒與好友相濡以沫

兩人「麻吉」到如此相濡以沫實在令人匪夷所思。一旁吳念軒也笑說，他也是這樣對待朋友，念書時好友買飲料，也都是你一口我一口地分享，有時零用錢花完了，他就喝好友的飲料，「我幾乎喝遍所有好友的口水！」

兩人就連對婚戒的選擇也很雷同，希望最好是自己設計的款式，這樣才有紀念價值，款式則要經典雋永，永不退流行，如此才能傳家，十足金牛座的個性；這次兩人配戴的銀座白石GINZA DIAMOND SHIRAISHI婚戒提供半訂製婚戒服務，可訂製個人獨一無二的婚戒，還可有完整的售後維修保養等服務，就是不錯的選擇。

楊晴想快點嫁出去

楊晴笑說，她感情空窗期已經很久了，很想快點把自己嫁出去，她對求婚戒的要求不多，「鑽石不必很大顆，但一定要有！」在日本有「國民婚戒」之稱的銀座白石GINZA DIAMOND SHIRAISHI在日已服務45萬對新人，標榜精緻的工藝、半訂製婚戒和完善的售後服務，其中訂製鑽石皇冠相當受歡迎，日本女星結婚時配戴的鑽石皇冠多半由銀座白石承製，不僅在婚禮上配戴，且可作為傳家收藏。

去年銀座白石正式登台進駐忠孝頂好商圈，打造13樓的大型旗艦店，除了展售GINZA DIAMOND SHIRAISHI及EXELCO DIAMOND婚戒外，還規畫了帕蕾拉La PARLER頂級SPA沙龍、咖啡廳、白石畫廊，提供準新人全套完整的服務。

銀座白石GINZA DIAMOND SHIRAISHI於1994年創立於日本銀座，在世界三大鑽石市場之一的以色列鑽石交易中心擁有自己的分公司及礦場，因此可以嚴格挑選並直接收購鑽石原石，不但鑽石品質佳，而且訴求可控管成本，讓消費者買到高CP值的珠寶作品。

(中國時報)