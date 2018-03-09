寶格麗義式慶典 華麗登場

2018年03月09日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

BVLGARI FESTA義式慶典系列Cavallo駿馬造型頂級鑽石胸針，285萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA公主慶典系列Cuore Di Roma頂級紅寶石鑲鑽項鍊局部，紅寶石顏色呼應羅馬官方徽章顏色，1億3700萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA義式慶典系列Tarantella頂級鑽石項鍊，1200萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA公主慶典系列Margherita Di Savoia頂級藍寶石與祖母綠手鐲，2210萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI大中華區品牌代言人舒淇配戴FESTA公主慶典系列Cuore Di Roma頂級紅寶石鑲鑽項鍊，沉穩大器，1億3700萬元。（BVLGARI提供）

「人生漫漫，難免辛苦。不論什麼樣的日子，用歡慶的態度把它過好，是一個選擇。」如同台灣珠寶觀察家黃尹青所說。

義大利節慶為靈感

寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶暨腕表展是台灣社交圈年度盛事，總價破幾個億、活動有多熱鬧都只是花絮，但真正吸引貴客上門的，永遠是令人心嚮往之的主題，品牌今年端出FESTA頂級珠寶系列，主題碰觸最義大利式的歡欣慶典及美好生活（DolceVita），對台灣貴客而言吸引力暴增。

每年3月寶格麗都為台灣舉辦珠寶盛宴，本地頂尖客層超強消費力也屢次震驚國外高層。與往年建築、自然靈感不同，今年FESTA頂級珠寶系列與義式生活連結，正中最愛藝術與文化的台灣貴客喜好，而讓業者寄以厚望。黃尹青也分析說，今年寶格麗作品更具象、女性化，用到傳統義大利式色彩，以及不常用到的寶石等優點。

FESTA頂級珠寶系列以3大主題為靈感來源，以傳統慶典（FestaTradizionale）系列為例，訴求把義大利各地方節慶轉換成珠寶作品，黃尹青提到系列中蜘蛛網造型的Tarantella頂級鑽石項鍊，讓她知道了原來義大利南方有一種蜘蛛叫做狼蛛，人被咬後很難受，後來有人發現只要大量流汗，毒液排掉就會痊癒，逐漸衍生為一種開心跳幾天幾夜塔朗泰拉（Tarantella）土風舞的節慶。

彩寶打造童趣作品

除了傳統慶典系列，寶格麗這次還有用各式彩色寶石打造出蛋糕、棒棒糖或是禮物盒等創意造型的童年慶典（Festa dell’Infanzia）系列，以及向羅馬公主們致敬的公主慶典（Festa delle Pricipesse）系列，而由大中華區品牌代言人舒淇配戴過、有濃豔色澤12.10克拉紅寶石作品「羅馬之心」（Cuore diRoma）項鍊更是公主慶典的重要作品。寶格麗這次展出從3月15日至17日在萬豪酒店登場，共引進數百件頂級珠寶與高級腕表搶攻貴客。

(中國時報)