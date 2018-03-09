日內瓦車展－日內瓦車展 電動車很超跑

2018年03月09日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Porsche Mission E Cross Turismo除了基本的連線充電，亦具備無線充電功能，如圖中車輛可與埋於地板下的充電設備進行無線充電。（Porsche提供）

Porsche Mission E Cross Turismo從擋風玻璃延伸到尾門的大型全景式玻璃，可提供寬敞的空間感。（Porsche提供）

ASTON MARTIN Lagonda Vision Concept具備自動駕駛功能，前座可180度翻轉與後座面對面。（ASTON MARTIN提供）

Bugatti發表Chiron Sport，水箱罩上的「16」代表Bugatti著名的W型排列16汽缸，它不但更加輕量化，減重18公斤，操控性也提升，售價高達265萬歐元，約9740萬新台幣。（Bugatti提供）

Ferrari 488 Pista搭載Ferrari史上最強勁的V8引擎，並以頂級賽車技術打造。Pista在義大利文中為「賽道」之意，更加彰顯Ferrari對其在賽車領域輝煌歷史的崇高敬意。（Ferrari提供）

McLaren Senna GTR Concept是繼P1 GTR後，McLaren第二台Ultimate Series的GTR車款，具備非常極限的空力與性能設定，是台可以直接上賽道的賽車。基本上僅限賽道使用，McLaren也會量身打造專屬課程、教練、技術團隊，以及協助參加合適的比賽。（McLaren提供）

ASTON MARTIN首款電動車Lagonda Vision Concept預告2021年生產。（ASTON MARTIN提供）

LEXUS發表全新都會型跨界休旅Lexus UX Crossover，共計兩個車型，UX 200配置2.0L引擎及全新的無段變速箱；UX 250為混合動力車型。（LEXUS提供）

SUBARU展示Viziv Tourer Concept概念車，原廠雖未明示會是什麼車款的後繼車，但外界推測應為下一代Levorg的概念產品。（SUBARU提供）

LAND ROVER發表全新款RANGE ROVER SV COUPE，讓運動休旅車也能擁有雙門跑車的特性，0-60mph（約時速97公里）可在5秒內達成，極速可達266公里。（LAND ROVER提供）

日內瓦車展向來是汽車發展趨勢的流行指標，隨著環保及新能源議題發酵，汽車工業面臨可謂脫胎換骨的巨幅改變，VW集團宣布將在5年內投資逾340億歐元，為旗下品牌投入電動車產業，並希望在2025年能達到年銷百萬台的目標，包括VW集團旗下Porsche、BENTLEY都在今年車展發表混合動力車，超跑品牌ASTON MARTIN也發表電動車。

Ferrari放肆嘶吼 向歷史致敬

有趣的是，仍有數個超跑品牌按兵不動，最具代表性的就是Ferrari，今年日內瓦車展上亮相的Ferrari 488 Pista即採用該品牌有史以來最強勁的V8引擎，要對其在賽車領域輝煌歷史致敬，Ferrari官網（https://488pista.ferrari.com/en/media-gallery）甚至放上引擎發動時的聲音、快速奔馳的聲音，就是要讓車迷們能夠充分享受傳統引擎運轉時的嘶吼聲。

0-100km/h加速 3.1秒達成

另外，VW集團旗下超跑品牌也打算繼續發揚傳統汽車的駕馭魅力，Bugatti發表性能更加強悍的Chiron Sport；Lamborghini發表Huracan Performante Spyder，車身大量採用鍛造碳纖維技術，重量大幅減輕35kg，0-100km/h的加速可在3.1秒達成，最高時速高達325km/h。

(中國時報)