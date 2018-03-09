2018年03月09日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

小塚是文具店，紀念章的形狀有如軟管顏料，印泥顏色則是少見的鮮豔桃紅。（麥田出版提供）

大正堂賣皮鞋，紀念章直接用皮鞋作為人頭。（麥田出版提供）

谷山商店是劍道用品店，紀念章設計成劍道頭盔的樣子，裡面的圖案則是台博的迎賓門。（麥田出版提供）

三生堂是如今已經不存在的狩獵用品店，以獵犬為造型。當時日本人受到英國文化影響，狩獵蔚為風行。（麥田出版提供）

許多人喜歡旅行時在各個景點找紀念章來蓋，但早在1935年日治時期的台灣博覽會，蓋紀念章就已經是當時的流行。有一位木匠楊雲源跑遍台北，甚至遠到圓山、北投、陽明山、基隆一帶，收集一整本300多個台博店家紀念章，除了常見的旅店、餐廳，也有如今不復見的劍道用品、狩獵用品店章，留下了時代的記憶。

擅長考據日治時期庶民生活的作家陳柔縉便按圖索驥，透過日治時期的地圖、報紙、雜誌、電話簿和各種工商名錄，寫出紀念章與店家的小故事，重現1935年的台北城店家樣貌，「當時蓋紀念章像是都會人的小趣味，跟老一輩聊起，不少人有台博時來台北、蓋紀念章的回憶，但一次收藏這麼多紀念章，完整保存至今的非常少見。」

畫出80年前盛會地圖

手拿地圖，陳柔縉站在228紀念公園台灣博物館前辨認方向，「228紀念公園當時就是第二會場，第一會場在西門町一帶。靠總統府的方向還有一個『子供之國』，就像是現在的兒童樂園。」

站在228公園，沿館前路往台北車站看，似乎能想像當時的木匠楊雲源，在昭和10年（1935年）11月23日穿梭在這條路上，走到位於現在合作金庫位置的「萬屋旅館」，拿出筆記本蓋紀念章的樣子。

陳柔縉表示，「在我的想像中，他隨身攜帶這本筆記本，有時哪裡有工作，就順便蓋附近的紀念章，甚至能從紀念章上的日期，拼湊出他當天到過的地點。」

蠟筆劍道狩獵品都有

當時為了慶祝台博，台北城內的商家紛紛做了台博紀念章，有的圖案就是台博會場迎賓門，有的則加上店家標誌或商品圖樣，各有特色。例如「小川紙商行」的紀念章，留下了戰前王樣商會「蠟筆就是王樣」的宣傳文字。文具店「小塚」的紀念章，則設計成軟管顏料的形狀，顏色更是亮眼鮮豔的桃紅色。

還有從英國傳入日本，如今在台灣已經消失的狩獵文化，當時就有狩獵用品專賣店「三生堂」，紀念章上刻著精緻的獵犬。劍道用品店「谷山商店」的紀念章，就是劍道頭盔的形狀。

民生百態盡在方寸間

響應台博紀念章的商店也不只在會場周邊，楊雲源的收藏還包含車站紀念章、圓山動物園、北投的溫泉、草山（今陽明山）上的公共浴場紀念章，甚至有1935年完工的基隆水族館紀念章，顯示當時台博的盛大。

發現這本紀念章的經過完全是偶然。陳柔縉表示，某日朋友轉來幾張日治時期老照片，其中一張竟然與她寫台灣外交官張超英傳記《宮前町九十番地》時用的照片是同一群人物場景，而照片由來正是木匠楊雲源的後代。

2015年底，她訪談楊雲源的兒子、翻閱楊雲源遺物時，在一疊繪葉書（日文的「風景明信片」）底下找到這本保存80年、蓋滿紀念章的筆記本，才讓當年楊雲源的收藏重見天日。

(中國時報)