陳柔縉做研究 偵探上身

2018年03月09日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

陳柔縉自2003年起一頭栽入寫作，專注研究日治時期的台灣庶民生活方式，源自於採訪經驗中對老一輩口中的日治時期的疑惑，「我對於台灣邁向近代化的過程很著迷，除了那些從長輩口中聽聞的老故事，無論他們對日本是懷念的，或是抗拒的，我更想實際知道那個年代實際上是什麼樣子，從中形成自己對於那一段歷史的認知。」

陳柔縉表示，「說來很有趣，在台灣生活的人，對日本有著兩種截然不同的情感，有的人對日本有好感，甚至非常懷念日本殖民時期，有的人則因為戰爭痛恨日本。在二戰前分屬不同立場的兩群人，卻在1949年之後統統聚在同一座島上。」

生於1964年的陳柔縉，當過政治記者，也寫過許多年的政治評論，磨出一隻好筆，和從歷史資料中抽絲剝繭的能力，寫過傳記《榮町少年走天下》、《宮前町九十番地》，也寫過歷史書如《總統的親戚》、《人人身上都是一個時代》。

陳柔縉說，當初寫新聞評論時，習慣帶著一點距離，「最好不要認識筆下的人，寫起來才沒有人情壓力。」她研究日治時期西方文明如何在物質上影響台灣庶民生活時，也抱持類似的想法，「我對那些歷史人物的故事沒有興趣，也想跳脫一般人對大歷史或庶民史、小歷史的區分，所以從物質文明切入。」

採訪中，陳柔縉每換一個話題，都能衍生出一段故事，從電視機在台灣的歷史，講到美國標準石油某一版有如「SONY」的商標，「我很想當個走到哪裡、都能講得出背後故事典故的人，或是甚至能直接講得出來，1925年走在台灣街頭的某一個人，是怎麼樣的穿著打扮。」

累積15年的研究方法，如今也因為網路帶來改變。過去媒體形容她，不是在圖書館，就是前往圖書館的路上，「現在因為圖書館許多歷史資料都有上網，甚至能全文搜尋，比較不用親自去。」不過她依舊維持做檢索卡片、將資料建檔的習慣，「一盒有1200張卡片，光是日治時期的議題，資料就有十幾盒。」

陳柔縉如今也上網購買、蒐集日治時期的文物資料，舉凡工商名錄、學校的畢業紀念冊等，都是她收購的目標，一共收藏了四、五十本。如今許多資料考證、圖片來源都是從自己收購的文物中尋找，儼然是一座小型資料庫，而她是穿梭其中的偵探，「知道得愈多，就像是挖掘的管道愈來愈綿密一樣，新的資料來，就能很快的判斷線索可能落在什麼地方。」

(中國時報)