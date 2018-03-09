澡堂、理髮店 窺見300年前江戶百態

（大塊文化提供）

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中國時報
／台北報導
式亭三馬的肖像，取自1939年日本出版的《國文學名家肖像集》。（取自網路）

作家陳柔縉從物質文明窺見台灣在日治時期的庶民生活，日本18世紀末的作家式亭三馬，則是透過「滑稽本」，描繪出入澡堂、理髮店這樣生活場景裡的平民百姓，在嬉笑怒罵間勾勒出江戶時期的生活百態，有澡堂裡藝伎褪去華美服飾，聊著髮髻高度、喝酒眼睛腫的話題，也有男子聚在理髮店討論頭髮樣式和生活瑣事的情節。

大塊文化副總編輯連翠茉表示，從式亭三馬在小說《浮世澡堂》、《浮世理髮店》的描繪中，不只看到古代的人怎麼生活，也能看出有些行為是古今中外皆同，「像是描繪理髮店外等待理髮的無聊男子們，對路上女子品頭論足的行徑，就非常傳神有趣。」

式亭三馬描寫男子們等待理髮時，看到外頭分別走來兩位女性，一位年輕貌美，另一位容貌安詳，引得男子們說「我是只看臉，此外都看不見。」還討論起「老婆討哪一個比較好」，最後結論是：自己的老婆還是醜一點、不風流，日子比較安寧，但朋友的老婆卻最好曾是藝伎，要俏皮、嬌媚、輕浮一點比較好。讀來讓人忍不住莞爾。

而在澡堂的閒談間，也能看到當時江戶人（東京）和「上方人人」（京都、大阪）在用語、生活習慣上的差異。女澡堂中，江戶女子和上方女子討論鰻魚的吃法，江戶女子表示鰻魚一定要剛烤好就拿出來，冷掉了就只能餵貓，認為上方的吃法小氣、不流行，上方女子則認為江戶作法太浪費，認為不中用。

式亭三馬本名菊地泰輔，是日本江戶時期的作家，生於1776年，曾當過書店學徒，閱讀不少小說，後來一邊賣藥品、化妝品和舊書，一邊創作。1794年，在18歲時發表第一部作品《天道浮世出星操》，一生寫過135篇小說。

式亭三馬最有名的就是《浮世澡堂》、《浮世理髮店》兩部。他原本先寫了「男澡堂」，因為太受歡迎，又寫了「女澡堂」以及後續的「理髮店」系列故事。

連翠茉表示，「江戶時代社會承平，識字率高，閱讀普及，有許多小說印成連環圖畫式的小冊子出版，統稱「草雙紙」。而草雙紙又分為早期多給婦孺看的赤本、黑本，以及後來閱讀對象轉為成人的青本（又稱「黃表紙」）。

譯者周作人是中國著名散文家，也是魯迅的弟弟。式亭三馬的小說因為時代背景因素，不易解讀，周作人當時光是為了翻譯《浮世澡堂》，詳細考察江戶時期文化民情，寫了600多條註釋。

(中國時報)

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