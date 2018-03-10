世紀破冰 川普金正恩 5月相見歡

2018年03月10日 01:12 中國時報 江靜玲 ／華盛頓8日電 ／華盛頓8日電

川、金恩怨情仇

赴華府向美方簡報訪朝成果的南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶，8日在白宮宣布，美國總統川普同意今年5月前，與北韓最高領導人金正恩會面，以完成朝鮮半島「永久無核化」目標。川金會若順利舉行，將是美國在任總統與北韓領導人之間首次會面。

白宮隨後確認此事，川普本人透過推特發文稱，金正恩之前與南韓特使談的是「去核化」(denuclearization)，而非「凍結」(freeze) 核武，且北韓在這段時間不會試射飛彈，「這是重大進展！」

南韓居中傳話 逆轉美朝關係

鄭義溶與南韓國家情報院院長徐薰等一行，8日先赴華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）進行一場閉門報告和討論，後赴白宮向川普簡報5日南韓特使團與金正恩會談內容，說明北韓可能未來與美國談判，若政權安全獲保障，就中止核試立場。鄭義溶並轉達金正恩承諾非核化，希望儘快與川普會面的意願。

鄭義溶等向川普簡報後告訴媒體，「川普總統感謝我們的簡報，並表示他會在5月前與金正恩會面，以達成永久非核化。」鄭義溶指出，金正恩明白美國與南韓的例行軍演須繼續；對朝鮮半島和平解決，南韓和川普總統都相當樂觀。

白宮發言人桑德斯隨後發表聲明說，川普總統接受邀請，地點與時間敲定後，與金正恩見面。桑德斯說，美國期待北韓非核化，但同時「仍繼續保持所有制裁，及最大力道的施壓。」

白宮簡報會上，資深官員強調目前只是處理川普和金正恩見面事宜，尚未進展到就北韓核武談判。川金會時間和地點待確認。有媒體稱，川普不排除訪問平壤。

核武制裁持續 施壓力道不變

白宮官員說，川普從一開始就很清楚，不準備用獎勵北韓換取談判，川普和日、韓兩國同時保持密切溝通。川普與日相安倍昨就此新發展通電。對於為何跳過低階官員會面，直接進行川金會，官員說，川普擅長談判，金正恩則是北韓政權唯一說話算數者，兩人直接見面十分合理。針對川金會，聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯提醒，平壤曾多次使用談判和空洞承諾取得讓步、換取時間，藉以用此推進核武和飛彈計畫，美國須打破此一循環。

羅伊斯表示，美國和南韓必須肩並肩，通過持續的壓力和平解決北韓威脅。他並呼籲北京「必須盡自己一份力量。」

大陸國家主席習近平，昨晚與川普通熱線，大陸外長王毅昨對此事抱持正面態度，他呼籲美國與北韓對話、進行接觸，寧可早做，不要晚做。

(中國時報)