賴揆喊話 根穩了自可吸引企業投資

行政院長賴清德出席立院總質詢時表示，他相信企業們「對台灣的心都會有」，目前行政院最重要的事情就是解決投資障礙。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台企富士康工業互聯網公司(FII)8日獲大陸證監會發審委通過IPO案，短短36天完成上海A股IPO流程，外界憂台灣資本市場將受影響。行政院長賴清德指出，政院會努力解決投資障礙，並號召企業界投資台灣，「根穩了，自然可以吸引到他們」。

大陸國台辦日前提31項惠台措施，外界認為大陸正加強磁吸力道。賴清德說，根據媒體報導，鴻海在大陸其實已努力1年多，不會只有30幾天就通過，因一般有很多查證要進行。他說，企業界對台灣的心都會有，但他們也需要發展的地方，所以目前行政院最重要的事，就是解決投資障礙，號召企業界投資台灣，只要台灣經濟可以發展，根穩了，自然而然可吸引到他們。

努力解決投資障礙

國民黨立委盧秀燕昨在立院質詢時也提及，外界擔心惠台31政策，加上核准企業去IPO上市，這「兩根蘿蔔」很可能會把台灣人才、企業及資金吸光，大陸現在攻勢凌厲，如果他們採取具體措施，我們只是叫囂式回應，對台灣一點幫助都沒有。

賴清德回應，行政院對大陸提出的對台政策一定務實回應，但他也多次說明，台灣本身一定要厚植實力，「根只要站穩，自然有辦法把人才和資金吸住。」目前行政院正積極解決五缺，放寬勞動市場彈性，鬆綁勞動法令，並提出新創友善環境，無非是讓國人在台灣這塊土地發展有機會。

對台灣實力有信心

盧秀燕質疑，大陸對台「磁吸」手段非常凌厲，政府說要「解決五缺」，恐怕緩不濟急。賴清德說，這是初步形容的名詞，是否能達到磁鐵吸引效果要再觀察，況且磁鐵的吸引力是有距離的，不必妄自菲薄，「我們也有自己的實力，要對台灣有信心。」

賴清德表示，行政院對惠台31項政策，無論是惠台還是利中，一定會嚴肅面對，由行政院副院長施俊吉帶領的因應策略專案小組已開過會前會初步討論，下周就會提出因應對策，並向社會報告。

(中國時報)

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