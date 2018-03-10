陸優惠磁吸 台企將掀出走潮

2018年03月10日 01:12 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

富士康工業互聯網公司（FII）將在大陸掛牌上市，引發台灣資本市場被邊緣化的疑慮。民進黨立委郭正亮就撰文指出，2018年恐將成為台企加快外流的轉捩點，將帶動其他台灣廠商在大陸上市，但速度可能不會像FII這麼快。

籌資易、本益比高 市值暴增

郭正亮點出，大陸股市對台商上市具有極大誘因，主因是籌資容易和本益比更高。以日月光旗下公司環隆電氣為例，2010年在台灣下市，市值只有210億新台幣，但在改名「環旭電子」在大陸上市後，市值暴增到2300億新台幣；鼎新電腦2014年在台下市市值62億新台幣，改名「鼎捷軟件」在大陸上市後，市值竟暴增19倍達到1175新億台幣。兩岸資本行情落差，也導致更多台灣電子業躍躍欲試。

另一方面，「切割台灣、大陸上市、母以子貴」模式，也開始成為台企募資新主流。郭正亮指出，無塵室方案供應商亞翔前年底將蘇州子公司亞翔集成科技分拆上市，3個月不到股價從上市7.11元人民幣飆漲到38.39元，市值高達原本台灣母公司亞翔的3.75倍。

主流產業 投資主力都不在台

他認為，不管是「先在台灣下市、轉赴大陸上市」，或是「切割台灣、大陸上市」，都是台企不得不在兩岸資本市場做出最有利布局的必然結果。

郭正亮表示，台灣主流產業投資主力幾乎都不在本土，而且外流規模和速度都越來越大，電子業和金融業轉赴中港和東南亞，石化和鋼鐵業轉赴美國尋求投資和上市機會。

他指出，台企目前以中國A股上市已有20多家，2015年5月，中國國務院公布「中國製造2025」，規定大陸台企必須逐年提高本土製造比重（2020年要求4成，2025年要求7成），導致台企不得不進一步尋求落地生根。去年十九大更宣稱將「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，可能從2018年起，促動台企新一波大陸上市潮。

如陸允許雙重掛牌 衝擊更大

郭正亮進一步指出，目前大陸政府只允許「大陸註冊」的台企在大陸上市，一旦為了擴大對台統戰，允許「台灣註冊」的台企直接到大陸上市，同時也允許台企在兩岸雙重掛牌，對台灣股市的衝擊實在不堪設想。

(中國時報)