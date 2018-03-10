零陸團？ 旅遊業嚇到吃手手

傳大陸將停發赴台領隊證，讓旅遊業者擔憂將面臨「零陸團」，交通部觀光局則澄清是一場烏龍。圖為領隊帶著陸客團遊覽台北景點。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

旅遊界傳出大陸停發陸團來台的領隊證，目前只剩約1成的領隊證有效，最快下半年就會面臨無領隊帶團的情況，讓旅遊業者擔憂將面臨「零陸團」。交通部觀光局則回應，陸方沒有明文禁止換發赴台領隊證，陸領隊轉往其他市場，可能是因為陸客來台量減少，才未去換發赴台領隊證。

上月傳出中國大陸各省市已向各組團旅傳達，3月赴台旅遊團簽全部停止，4月至9月的配額再砍半；而因應台灣10到12月準備選舉，也停止送赴台旅遊的團簽，但自由行不受影響。

台北市旅行公會副理事長柯牧洲指出，據大陸傳出的訊息，4月到9月每家組團社限1000個配額，大陸有311家組團社，代表6個月內陸客團只會來31.1萬人，從近期申請量來看，已越來越接近傳聞。

行政院長賴清德昨天在立法院答詢時指出，若陸方日前釋出的31項對台政策是「惠台」，那停發領隊證就是「害台」，行政院一定會嚴肅面對。

觀光局則副局長張錫聰則澄清，大陸並沒有明文禁止換發赴台領隊證，也沒有限縮團客來台，大陸2016年底將領隊證與導遊證「兩證合一」，以後僅發導遊證，可能因此引發業者誤解；由於台灣市場因兩岸間有協議，帶團來台需要有赴台領隊證，仍會維持舊有做法。

張錫聰表示，領隊證減少，或許是因為陸客來台量減少，市場考量下才讓領隊轉到其他市場，未去換發赴台領隊證。

涉及兩岸旅遊的知情人士稱，相關說法純屬烏龍，沒有所謂停發「領隊證」問題；擁有舊證的大陸導遊們，仍可依規定申請換發新證，目前只是針對新申請證件部分，不再核發而已。

該知情人士進一步解釋，按大陸國家旅遊局相關規定，早在2016年11月就已經修法，刪除「領隊證」等文字，文字，換言之，只要有導遊證的領隊人員都可以帶團出遊，即所謂的「兩證合一」。

但該知情人士稱，「兩證合一」只是所謂通案規定，大陸旅遊部門針對赴台遊仍有不同之處。大陸導遊若要帶陸客團赴台旅遊，除了自身已擁有的「導遊證」，仍需由大陸海旅會核發「領隊證」；具備兩證的導遊才能帶團赴台旅遊。

(中國時報)

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