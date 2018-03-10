惠台31措施細則年內推 滬閩列首波

2018年03月10日 01:12 中國時報 楊孟立 、 陳柏廷 、 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸兩會前夕公布惠台31條措施後，大陸涉台人士透露，大陸中央已要求各部委和省市區抓緊落實，最快今年內相關細則就會推出，台商、台生聚集的上海、福建可望成為第一波出台施行細則的省市，相信含金量定會讓台灣民眾滿意。

針對大陸惠台措施，台灣民主基金會副執行長、前民進黨中國事務部主任顏建發則比喻，「中國共產黨現在是提供醬油，要台灣人帶隻雞過來，但雞煮完了是他在吃，這是不平等的交易。」

行政院副院長施俊吉也召集相關部會，針對惠台措施可能產生的影響，提出因應措施。

兩岸政策協會昨天召開「2018中共兩會後的兩岸關係座談會」，顏建發在會中指出，對岸現在用很多優惠政策吸引台灣學生、老師、企業高層、研究中心過去，他只要用小小的優惠，可能我們就會有意無意把機密交給他，如果這沒有長期規範或有效機制控管，大家就會都往那邊去，每個人為了個人小小利益，最後卻是造成國家集體崩潰，這將是國家的損失。

兩岸政策協會理事長譚耀南則表示，兩岸關係的法制跟規範要全面檢視，不見得是限縮，或許是更開放，但要全面控管，越早開始探索這問題會更好。

台灣世代教育基金會執行長洪耀南說，中共對台政策現在是政經分離，政治上威嚇台灣，經濟上攏絡台灣人民，未來台灣這邊或許該考慮修法，對社團管制或資金要有所作為。

依大陸中央29個部委牽頭發布的31條惠台措施後，相關議題持續在大陸全國兩會延燒，只是施行細則何時能夠落地，已成為大陸各省市區政府的主要任務之一。

大陸涉台人士指出，日前國台辦推出的是「粗線條」的綱領文件，惠台31條牽涉中央和地方各省市區溝通，以及各相關部委間協調聯繫，工作量相當龐大，加上現在兩會還在召開，還需一點時間，但有了施行細則，各單位就能依規辦事。

(中國時報)