解決投資障礙 兩岸融冰治本

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中國時報

大陸國台辦日前提出31項惠台措施，8日大陸又火速批准FII上市，外界認為大陸正加強磁吸力道，更引發台灣資本市場被邊緣化的疑慮。行政院長賴清德強調，行政院最重要的事情，就是解決投資障礙，號召企業界投資台灣，只要根穩了，自然可以吸引他們。

賴揆向全民信心喊話，但如何掃除投資障礙，如何讓台灣穩住根基呢？包括五缺六失等障礙存在已久，台塑六輕發電面臨的情況，如何期待企業界在台灣投資；在溝通不力的情況下，民進黨政府的能源政策，也始終得不到企業界的掌聲，去年幾項海外投資金額一個比一個高。

根據台北美國商會發布的《2017商業景氣調查》，在台美商最憂心的，包括繁冗的行政作業、法規詮釋不一、兩岸關係發展及台灣在國際社會恐被邊緣化。要解決這些問題，不能永遠從意識型態和選舉的角度去思考，尤其是面對關鍵的兩岸問題。

在非經濟因素干擾下，如藍綠對立、所得分配惡化形成反商氣氛、勞資對立等導致長期內耗，以及欠缺溝通協調機制，更重要的是兩岸關係，充斥不確定因素、都讓外資來台投資怯步。

然而在蔡政府堅不承認「九二共識」情況下，不僅兩岸關係急凍，產業的生機也很到嚴峻挑戰，整個大環境前景不明，嚴重影響企業投資意願，企業也選擇出走。隨著大陸改革開放，兩岸之間交流越來越加頻繁與密切，過去觀光、產業、經貿交流更都曾帶來榮景，賴揆要解決投資障礙，改善兩岸關係才是治本之道。

(中國時報)

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