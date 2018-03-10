金正恩展謀略 跌破外界眼鏡

2018年03月10日 01:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩近來動作頻頻，派出胞妹與啦啦隊進行微笑外交、同意與南韓總統文在寅舉行高峰會、還親口表示願意把自家核武計畫放上與美國的談判桌上，種種表現讓外界意外，也凸顯他不僅是只會試射飛彈的狂人，也是有謀略的外交專家。

《紐約時報》報導，34歲金正恩近日接見代表南韓總統文在寅的特使團時，一改過去形象，從不計後果發展核武的冷血獨裁者，搖身一變為可親又大膽的外交家，跌破許多北韓觀察專家的眼鏡。

外界低估 不只會扔炸彈

前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）認為，外界「低估」了金正恩，他逐漸轉型成有謀略的政治家，而非像先前一樣只會亂扔炸彈，並稱金正恩對於緩和朝鮮半島局勢已有一套盤算。

此外，金正恩對於自己手握的核武威懾力量愈來愈有自信，讓他在應對華府與首爾的過程中有比父親金正日更多的優勢與彈性，甚至稱自己將以核大國身分與華府在談判桌上「平起平坐」。

微笑攻勢 被疑緩兵之計

金正恩不僅曾多次對美國總統川普嗆聲，也堅決不讓核武發展被搬上談判桌，而今卻願意坐上談判桌，甚至願意有條件棄核，外界（尤其是美國）的第一反應無非是此乃平壤的緩兵之計或者施放的煙幕彈。有人更直指金正恩一連串的魅力攻勢背後其實是為了讓國際鬆綁對它的嚴厲制裁，因為金正恩可能已經意識到，若不在核武計畫上作些妥協，就無法挽救奄奄一息的經濟。

不做妥協 恐難挽救經濟

北韓問題專家梁茂進教授說，經濟是金正恩在平息人民的不滿和樹立其領導地位上的最後一項挑戰，若不改善與南韓和美國的關係，就無法改善經濟，因為以北韓之國力，禁不起長時間高強度的全面制裁。

哥倫比亞大學朝鮮半島專家阿姆斯壯（Charles K. Armstrong）則認為，對北韓的制裁力道肯定對北韓經濟造成重挫，這點川普的確有功。不過川金會是否會讓北韓無核化進而讓兩國關係正常化，這些不可能一次會議就解決，但是對緩解東北亞局勢絕對有幫助。

阿姆斯壯指出，川普和金正恩見面，將是美朝領袖首次會晤，堪比當年美國總統尼克森與中國大陸領導人毛澤東會晤的歷史重大事件，為美朝對話開創先例，對推動雙方關係走向正常化以及緩解東北亞緊張局勢，將大有幫助。

(中國時報)