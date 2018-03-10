金保證 不再凌晨搗彈擾眠

2018年03月10日 01:12 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶日前率領特使團赴平壤，會見北韓領導人金正恩，並遞交文在寅的親筆信。南韓青瓦台官員9日表示，文在寅6日聽取特使團的報告時表示，處理兩韓問題時，須「像輕拿輕放玻璃器皿」一樣小心翼翼。

這名官員解釋說，兩韓問題是需要考慮對方意見互動協商的問題，且北韓自尊心很強，所以要謹慎處理。

針對美國總統川普和金正恩可望在5月底前會面一事，文在寅9日表示，這將成為實現朝鮮半島和平的歷史性里程碑。

文在寅表示，南北韓以及美朝峰會相繼舉行後，朝鮮半島無核化有希望步入正軌，他很感謝兩位領導人以勇氣和智慧作出如此重大決策，特別是川普總統欣然接受金正恩的會談提議，這一領導風範將獲得南北韓人民及期盼和平的世人稱讚。

青瓦台發言人金宜謙表示，文在寅9日指示成立高峰會談準備委員會，促進南北韓高峰會談成功，青瓦台祕書室長（總統幕僚長）任鐘皙擔任委員長。

金宜謙說，委員會的重要任務是促進4月底的南北韓高峰會談達成實質性協議。對於因平昌冬奧會推遲的韓美聯合軍演重啟的時間、訓練期間等具體事宜，政府將在平昌冬殘奧會18日落幕後正式公布。

另據南韓當局表示，金正恩已向文在寅保證，今後不會在凌晨試射飛彈打擾他睡眠。去年北韓20多次飛彈試射，幾乎都選在凌晨進行，導致文在寅必須立刻召開國安會議，南韓官員、記者常因而被吵醒。金正恩日前與南韓特使團會面時，承諾不會再打擾文在寅睡覺。

(中國時報)