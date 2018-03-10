致力和平 習盼美朝儘快對話

2018年03月10日 01:12 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 ／北京報導 ／北京報導

大陸國家主席習近平9日應約與美國總統川普通電話，習近平指出，中方堅定致力於實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。

習近平讚賞川普政治解決朝鮮半島問題的積極意願，希望美朝雙方儘快啟動接觸對話，爭取積極成果。中方希望有關各方能多釋放善意，避免做出可能影響和干擾朝鮮半島局勢走向緩和的事情，努力把目前出現的積極勢頭保持下去。

針對美國總統川普表明今年5月將與北韓領導人金正恩會面，大陸外交部表示，希望各方拿出政治勇氣，作政治決斷，形成合力，共同把半島局勢重新納入和平穩定軌道。大陸國關學者也稱，川普與金正恩會面大大降低半島爆發戰爭可能性，北京方面樂觀其成；只是北韓全面棄核恐怕有一定難度。

今年開春以來半島局勢可謂峰迴路轉，不只北韓與南韓雙方互釋善意，雙方領導人可望於4月底會晤外；目前就連川普也在推特上證實，與金正恩5月會晤的計畫正在進行當中。

談及川普與金正恩會面，大陸外交部昨作出肯定回應。發言人耿爽直言，大陸對美朝雙方就直接對話釋放的積極資訊表示歡迎；朝鮮半島核問題的解決正繼續朝著正確方向邁出步伐。

耿爽強調，大陸對有關各方致力於通過對話協商解決問題予以充分肯定和支持。正如王毅外長在兩會記者會上指出，接下來的關鍵，是各方積極呼應，形成合力，共同把半島局勢重新納入和平穩定的軌道，把半島核問題重新納入對話解決的軌道。王毅外長還特別指出，和平必須爭取，機遇需要把握。

耿爽也向美國與北韓喊話稱，我們希望各方都拿出政治勇氣，作出政治決斷，盡快開展一切必要和有益的雙多邊接觸，全力推動重啟和平解決半島核問題對話談判。中方將為此繼續作出不懈努力。

此外，針對川普與金正恩即將展開歷史性的會晤，大陸國務院參事、人民大學國關學院教授時殷弘受訪表明，「川金會」實施將大大降低朝鮮半島爆發戰爭可能性，避免大陸最不願看到的情況，北京當然「樂觀其成」。

(中國時報)