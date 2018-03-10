對朝談判缺專家 美急補破網

2018年03月10日 01:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普突然傳出將與北韓領導人金正恩會晤，消息令美國國務院一干官員措手不及，偏偏此刻川普政府鬧人才荒，缺少首屈一指的北韓問題專家，未來面對平壤可能派出具備30年經驗的談判老手，美方是否準備好了見招拆招，恐怕有問題。

美國國務院官員包括國務卿提勒森在內，前一刻還在淡化與北韓立即會談的可能性，後一刻便傳出「川金會」成局，再度凸顯出川普政府內對北韓政策欠缺協調。如今美國官員正趕忙補破網，希望湊集團隊擬定可行的對朝談判策略，為這場宿敵間的歷史性峰會提供支援。

川普上任一年多來，國務院內部士氣嚴重低落，外交官和專家大批出走，韓文專家及曾與北韓交手的談判人才也失血。兼任「六方會談」美方代表團團長的對北韓政策特別代表尹汝尚，於2月底宣布退休後，繼任人選還沒著落。美國駐南韓大使人選迄未敲定。亞太助理國務卿提名人董雲裳的任命案，也仍需經參議院確認。

「川金會」5月就要登場，前置作業繁複，但時間卻已經很趕，短期內美國對朝事務的重擔將落在董雲裳，及國務院韓國科科長馬克．蘭博特（Mark Lambert）的肩上。董雲裳深獲提勒森信任，不過亞太助卿的職掌範圍太廣，國務院內仍須有個北韓政策特別代表，專司對朝政策。蘭博特曾參與過去在北京舉行的朝核六方會談，目前負責美方與北韓駐聯合國官員接觸的「紐約管道」。據美媒透露，白宮考慮找一位外部的談判專家，協助領導對朝磋商。

南韓《中央日報》9日指出，美朝對話臨近，但美方對北韓問題專家卻難求，這種尷尬源於兩國交流的長期中斷。六方會談在2009年北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）「光明星2號」之後中斷。2012年2月，為了對北韓提供糧食援助，美朝曾協議重啟六方會談，但同年4月北韓試射了「光明星3號」，六方會談由此擱淺。從歐巴馬主政期間到現在，美國甚至連跟北韓順利談判的機會都沒有。

(中國時報)