11國簽CPTPP 日歡迎台灣加入

2018年03月10日 01:12 中國時報 黃菁菁 、 楊孟立 ／東京─台北連線報導 ／東京─台北連線報導

美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）後，其他11個參加國8日下午（台灣時間9日清晨）在智利首都聖地牙哥舉行新的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）簽署儀式，預定2019年正式生效。今後日本可望主導第二波擴大會員國的協商，對台灣有意加入CPTPP，日本早已表示歡迎。

劃時代亞太區域經濟整合

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），是一個高標準的自由貿易協定，在美國退出後，其餘11個成員國於106年11月間藉由暫停部分條款的生效，維持協定完整性，促成此一劃時代的亞太區域經濟整合。

簽署國全體經濟規模涵蓋全球近13.5％GDP，與我貿易額占我對外貿易總額之25.25％，且11國共擁有5億人口龐大市場，超越歐盟單一市場。首波11個簽署國包括日本、澳洲、紐西蘭、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、智利、秘魯、墨西哥、加拿大。

日本經濟產業、再生大臣茂木敏充出席簽署儀式，他表示，「CPTPP將成為亞太地區自由公正貿易準則，期待能早日生效。」外交部祝賀CPTPP成員國邁入亞太區域經濟整合新的里程碑，並積極爭取在適當時機加入CPTPP。

CPTPP保留包括美國在內12國2016年簽署的TPP超過95％的內容，維持所有廢除關稅的相關約定。但另一方面，凍結部分智慧財產權等22項準則的效力。

川普改口考慮有條件重返

今後11個會員國將著手推動議會審查通過等國內批准手續。日本政府已於3月中旬將承認案和相關法案提交國會，可望6月底通過。

新協定中只需任意6個締約國完成國內批准程序後，CPTPP即可生效，協定中約定的削減關稅和貿易準則等將開始適用。日本進口肉和乳酪、紅酒等可望降價，而日本產汽車等的關稅可望降低，對出口業者是一大福音。

CPTPP生效之後，將開始擴大參加國的談判，英國、台灣、南韓、印尼等都曾表示有意加入TPP。美國總統川普也改口表示，考慮有附帶條件地重返TPP。

蔡賴指示各部會做好準備

主導完成CPTPP簽署的日本，今後也將主導擴大參加國、開放第二波會員國加入的協商。日本政府各界已表明支持台灣加入，日本官房長官菅義偉去年6月26日曾在記者會上，對台灣有意加入表示「歡迎」，同時還強調，「我們將提供必要的情報給以台灣為首的對CPTPP表示關心的國家和地區。」

外交部指出，成員國當中，日本、新加坡、馬來西亞及越南是我國前10大貿易夥伴，倘我國加入CPTPP，將有助於與區域內其他成員進一步成長與合作，共同促進亞太繁榮。

蔡英文總統及行政院長賴清德已指示各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備。

(中國時報)