TPP變身 矛頭從大陸轉向美國

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中國時報
／綜合報導

亞洲太平洋地區11個國家8日在智利首都聖地牙哥，正式簽署《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），將降低成員國間逾98％的關稅，可望成為對抗美國貿易保護主義的利器。雖然美國沒加入，但CPTPP仍躋身全球前三大貿易協定。

智利總統巴契列特女士在簽署儀式表示，CPTPP是對貿易保護主義做出的回應。她並強調，要促進經濟發展與繁榮，最好的方式是開放市場、經濟一體化和國際合作。CPTPP的11個簽署國發布的共同聲明指出，此協定將加強各成員經濟體間的互利聯繫，促進亞太地區的貿易、投資和經濟增長。

CPTPP被某些媒體稱為《跨太平洋夥伴協定》（TPP）「瘦身版」，也有媒體稱之為浴火重生的TPP2.0版。TPP在2016年由美國等12國在紐西蘭奧克蘭簽署，然而川普出任美總統後在2017年初宣布退出，其他11國後來經日本穿針引線，對TPP原協定作出修改，今年1月在日本東京完成談判、敲定CPTPP。

《紐約時報》指出，TPP形成之初係針對中國大陸，而在轉變為CPTPP之後，矛頭似乎轉向美國。該報表示，「美國最初構想的TPP，旨在對抗中國在亞洲日益增長的經濟實力。如今的協定卻有一個新目標：川普的貿易保護主義。」

路透通訊社認為，美國去年退出TPP，且立場愈來愈傾向保護主義之際，CPTPP這項具里程碑意義的協定扮演一個反制角色。

美國總統川普在今年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說時曾表示，若對TPP進行實質性的改善，使其符合美國利益，他對重新加入TPP抱持開放態度。美國國會25名共和黨籍參議員也敦促川普，考慮加入CPTPP。

CPTPP的生效條件與TPP不同，經各國外長8日正式簽署後，CPTPP將在獲任何6個簽署國通知完成國會批准程式後60天生效，預計最快將在2018年底或2019上半年。

(中國時報)

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