我參加後...汽車、家電、紅豆等受衝擊

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中國時報
／台北報導

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）8日在智利聖地牙哥簽署後，經濟部國際貿易局昨表示，將加速市場開放與法規調適兩面向進度，爭取明年第二輪開放時申請加入。雖然加入後可讓我工業與農產品享受降稅優惠，但因我需同等降稅，評估以國內市場為主的國內汽車（零組件）業、重電產業、家電產品、以及乾香菇、大蒜、紅豆等農產品會受衝擊，將爭取緩衝期或排除。

CPTPP的11個會員簽署後，還需要國內批准生效程序，才能開始接受新會員加入，目前智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞都表示希望於今年底或明年初完成國內審議程序。

貿易局局長楊珍妮說，我將在明年開放申請時提出加入，以擴大經貿整合效益。但是目前CPTPP尚未公布第二輪申請程序，所以無法評估加入時間。

一旦加入，我國紡織成衣、石化塑橡膠、建材、生醫、電子資訊、鋼鐵、電線電纜等產業將因區域內降稅，擴大出口市場，也可降低業者國內原物料進口成本。農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、香蕉、菇類、農業機械可帶來外銷契機。目前我工業產品出口平均關稅為4.1％，農業平均關稅12.84％。

不過有得必有失，貿易局也評估，加入後，工業方面，以國內市場為主的汽車（零組件）產業、重電產業、家電產品，因進口的4.58％到10.4％關稅也要取消，將受挑戰。農業方面，乾香菇、大蒜、紅豆生產也會受影響。

楊珍妮強調，會在協商時爭取給予較長調適期、或列排除項目，給予保障。另外，政府也將透過「5+2」產業創新、優化產業發展環境來協助。

(中國時報)

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