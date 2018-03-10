陸將採有力措施 反擊美貿易戰

2018年03月10日 01:12 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

針對美國宣布向進口鋼鐵和鋁課徵重稅，大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍9日回應說，美方此舉既損人又害己，是「錯誤行為」，陸方將採「有力措施」維護自身的正當權益。陸鋼鐵工業協會、有色金屬工業協會等也表示堅決反對美方的做法，並呼籲北京當局作出應對措施。

王賀軍表示，美方是以國家安全為名，行貿易保護之實。美國進口的鋼鐵和鋁產品絕大部分屬於民用產品，根本談不上損害美國家安全。

王賀軍並稱，美濫用「國家安全例外」條款，是肆意破壞世界貿易組織為代表的多邊貿易體系，必將對正常國際貿易秩序造成嚴重衝擊，陸方堅決反對。

王賀軍指出，美方的措施不僅損害他國利益，也不符合美國自身利益，陸方已通過多層次、多渠道向美嚴正交涉、表達立場和關切，並敦促美方尊重多邊貿易體系的權威，盡快撤銷相關措施。且陸將在評估美方所造成損失的基礎上，採取有力措施，堅決維護自身的正當權益。

大陸鋼協也稱，美國以保護國內鋼鐵產業為由，推行貿易保護主義，破壞世貿規則，擾亂國際貿易秩序。是損人害己的行為。鋼協還呼籲北京當局，針對美國銷陸不鏽鋼鋼材、鍍鋅板材、無縫管，以及煤炭、農產品和電子消費品等採取堅決的應對措施。

大陸外長王毅此前敦促美國「心平氣和地坐下來」，透過建設性對話來共同找出一個互利雙贏的解決辦法。

商業遊說組織「中國美國商會」稱，大陸已表明，川普若加徵關稅，大陸將對美國企業進行報復，最可能的目標是飛機和農業企業，他們是川普重要的政治支持者。北京還可能調查美國對華出口。

(中國時報)