川普批准鋼鋁重稅 我爭取豁免

針對美國宣布向進口鋼鐵和鋁課徵重稅，大陸批美方此舉既是「錯誤行為」，將採有力措施維護權益。圖為山東省一家鋼鐵廠內工人作業情形。（美聯社）

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中國時報
／華盛頓─台北連線報導

無視可能引發全球貿易戰的警告，美國總統川普8日正式批准對進口鋼、鋁徵收高關稅，將在15天內生效，加拿大與墨西哥則得到豁免。

美國總統川普核定鋼鐵國安調最終措施，確定對鋼鋁製品課徵高關稅，經濟部國際貿易局表示，業者已喊「拜託拜託政府協商」。目前美國最終報告有給國家與產品兩種管道豁免權，我政府一定會與美國貿易代表署（USTR）諮商，爭取列入排除豁免國。鋼鐵業者方面，也可同步向美國當地合作業者請求，請其向美商務部爭取把台灣產品列入豁免名單。如協商不成，我也考慮向WTO申訴。

川普8日在白宮簽字批准對進口鋼、鋁材料分別課徵25％和10％關稅。川普表示，基於《貿易擴張法》的「232條款」開徵進口鋼鋁稅，是為阻止美國的經濟與國安災難；為展現合作與彈性，美國貿易和安全上的夥伴可以透過談判，豁免這些關稅。

川普並指出，大陸鋼鐵傾銷美國，絕對不只2％，他希望和中方能維持很好關係，但美中之間的龐大貿易逆差問題，中方必須想辦法解決；簽署儀式完成後，川普又再強調，美國與中國大陸的關係非常好，「但我們不得不這麼做」。

美國副總統彭斯、商務部長羅斯、財政部長穆欽、貿易代表萊特海澤和國家貿易委員會主席納瓦洛，以及美國鋼鋁產業代表出席8日的簽署儀式。

美國有線電視新聞網（CNN）資深評論家伊西多爾指出，川普正掀起一場貿易戰，各行各業都應該感到害怕。他說，在貿易戰中，各國對進口產品徵收關稅和其他壁壘，作為報復貿易夥伴的行動，導致全球貿易和商業活動受到壓縮與減緩。在最壞情況下，貿易戰可能導致全球蕭條。

絕大部分經濟學家都同意，貿易戰中沒有贏家，但川普不相信這點，宣稱貿易戰對美國是「好的」、「容易打贏」。

(中國時報)

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