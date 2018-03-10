新聞透視－轉型不容違法 潑漆絕非正義

獨派團體9日在北社舉行聲援慈湖潑漆學生記者會，自由台灣黨主席蔡丁貴（右）突遭闖入人士（左）噴灑染髮劑。（中央社）

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中國時報

轉型正義的目標是和解，不是鬥爭。不幸的是，獨派以近乎宗教式的狂熱，偏激到把潑漆、砍頭視為轉型手段，跳脫民主法治，硬把非法當合法，彷彿是在重現另一種「新戒嚴」；這不僅無法縫合傷痛，更會反過來製造恐懼、催化對立。再不停止，台灣注定走入另一場暴力威權復辟的新悲劇。

和解不該以暴制暴

轉型正義，是要還原真相、療傷彌補、尋求和解、共生團結，讓曾受過獨裁體制傷害的人與後代，不再因歷史記憶相互仇恨。所以，轉型正義自然就不可能是「以暴制暴」，否則在化解舊傷痛的同時，不也在製造新傷痛？然而，台灣的轉型工程，似已陷入「冤冤相報何時了」的漩渦。

就以蔣公陵寢遭潑紅漆來看，發起行動的學生說，這麼做是要凸顯民主社會不該再有威權遺址。或許，偏激作為真能引發關注這項議題，問題是，這種想法恐怕存在嚴重的邏輯誤謬。

仇恨將製造新傷痛

首先，現在社會就不能有威權遺址嗎？以最極端的納粹集中營為例，位在波蘭的奧斯威辛集中營，曾是殘忍的死亡工廠，但如今它不僅被保留下來成為世界遺址，更是全球人士回顧二戰殘忍戰史的「血淋淋證據」。

當然，以集中營類比慈湖，是完全不同類型的比較。但，人類在追求進步的過程，不就是不斷地以古鑑今、以史為鏡，然後避免重蹈昔日過錯嗎？

對部分族群而言，蔣公對台功大於過，瞻仰陵寢，是要緬懷致意；但對持不同意見的獨派來說，這座園區的存在，不也能告訴後代，台灣不該重新走向威權了嗎？還是說，獨派真心認為「我討厭的都該消失」？有這種想法，與當年的威權又有何差別呢？

再者，只要是在執行轉型正義，就能容忍一點點的違法？獨派說，潑漆學生沒造成人員傷亡，不算違法。問題是，這不就像極了當年台灣在威權時代，統治者為方便管理所以頒布《台灣省戒嚴令》一樣，都存有「法律都我說了算」的概念嗎？難道獨派不曉得，自己正在做的事，與你反抗的事情並無二致嗎？

別打著民主反民主

所以，所謂「轉型有理、潑漆無罪」的論點，無疑是在詭辯。如果這類思維，會成為台灣主流意識，那麼，這種以製造新仇恨、縫合舊仇恨的作為，注定讓轉型正義走向轉型悲劇；而這種打著民主反民主的作為，還真是開了民主一個大玩笑。

(中國時報)

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