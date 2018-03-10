朝蔡丁貴噴染髮劑 男子交保

2018年03月10日 01:12 中國時報 朱真楷 、 陳鴻偉 、 張孝義 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前總統李登輝9日參加「台灣之友會」新春聯誼時表示，面對統獨，政府不處理就是「酣慢」。（鄧博仁攝）

台灣北社昨出面聲援蔣公陵寢潑漆行動學生，結果記者會開到一半，大陳島協會理事長胡志偉突然衝進現場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴臉部噴灑不明液體，突如其來的攻擊事件，北社成員立即將鐵捲門拉下，阻止對方離開，所幸事後證明該噴霧只是染髮劑，而警方也及時趕到現場化解衝突。

胡志偉下午被台北市警中正一分局帶回偵辦，胡志偉警訊時表示，因為不爽這群獨派，228到慈湖陵寢囂張潑漆，才會前往噴生髮水，胡移送北檢偵訊後，被1萬元交保，與胡同被移送的黃志豪、陳友達則諭令限制住居。

胡志偉交保後在聲援鄉親簇擁下表示，現場是公開記者會，他們哪裡有侵入？事發當時獨派團體不但對他的同事「架拐子」，還關上鐵門，真正妨害自由的是獨派團體，他將反告對方妨害自由。

胡志偉表示，既然獨派學生可以拿紅漆潑蔣公陵寢，他就想說既然蔡丁貴禿頭，那就拿噴髮劑噴蔡丁貴。但這種說法一出，引發獨派不滿，回嗆「不然現在到外面講，看你敢不敢啦！」

胡志偉立刻回稱，「你們潑完紅漆換我們潑了啊，而且你們口中說要轉型正義，為什麼日本人殺害台灣人就不用轉型正義？你們這樣對嗎？」群眾又立刻酸說，「那蔣介石也沒有頭髮啊，你為什麼不去潑蔣介石？」還嘲笑統派沒有中心思想，結果胡志偉又嗆，「你們敢為台獨流血嗎？不敢嘛！」

事後蔡丁貴表示，這顯然是理念不同的政治攻擊案件，目的是要製造恐懼讓他害怕，但以前衝撞看多了，這只是小事。至於是否提告，他說，提告只會浪費時間、精神與金錢，也不能解決問題，所以原則上不會提告。

前總統李登輝對於統獨對立的問題表示，「哪有嚴重，獨派和統派，政府處理就好，對不對？」他說，不要怕大陸派來的那些人，面對這問題就要處理，而且做得到，只是不要做而已，有事情不處理，就是「酣慢」（無能），這就是台灣現在情形，「可憐啦台灣」。

（飲酒過量有害健康）

(中國時報)