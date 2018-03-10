馬會見王希哲 非關密使

2018年03月10日 01:12 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

媒體披露，前總統馬英九近日與擔任「密使」的大陸異議人士王希哲會面，王傳達北京盼以「一國良制」取代「一國兩制」的訊息。對此，馬辦昨公布雙方會面照片，強調係對兩岸關係進行意見交流，且全程錄音，「完全沒提到『傳達中共政治局常委王滬寧的信息、密使或自薦密使』」等情事。

據報導，王希哲在海外民運圈的政治盟友、主張中共黨主立憲的馮勝平，人已回到北京，運用馮與王滬寧同為上海復旦大學的同窗情誼，擔任另一兩岸密使，同步向中南海高層傳達信息，指稱台灣藍營的進步力量能夠接受「一國良制」，因為這比起國民黨的「一中各表」論述，更能讓中共認同。

提到兩岸關係，王希哲認為「一國良制」是最適合的做法。馬英九表示，對台灣而言，最好的還是維持現狀，「統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，如果大陸還是凶巴巴的整天要打台灣，台灣人當然會怕啊。」

馬英九也說，贊同王希哲希望大陸和平民主的理念，也尊重王希望兩岸以「一國良制」的方式盡快統一的看法。但馬強調，兩岸統一一定是要在和平、民主的前提下，不然台灣人民不會支持，且大陸所提出的統一方案，必須獲得台灣人民的接受。

根據馬辦還原雙方交流過程，馬英九農曆年後接獲台大教授黃光國來電，指其好友王希哲將於3月上旬訪台，希望有機會拜訪。因馬和黃為舊識，且卸任後也曾不只一次見過流亡海外的大陸異議或民運人士，因此在7日下午4時40分至5時10分，在卸任辦公室與王進行30分鐘意見交流。

王希哲指出，他長期以來一直希望兩岸回到過去毛蔣時代的周恩來促進兩岸談判的基礎，推動和平統一。現在台獨勢力都是主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，將引起大陸人民不滿。馬英九對此說法則表示，台獨者都是皇民台獨的說法，根本說不通。

(中國時報)