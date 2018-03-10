媒體不知中 無中生有淪笑柄

2018年03月10日 01:12 中國時報 羅印冲

有媒體聲稱獲獨家消息，指大陸民運人士王希哲以密使身分來台會晤前總統馬英九，主因王希哲的友人馮勝平與中共政治局常委王滬寧同為復旦大學同學。媒體把一場會面渲染成密使接觸，凸顯不懂中共黨政運作和對台政策思維的窘境，「不知中」的結果，成為兩岸媒體圈的笑柄。

首先，按媒體報導，王希哲透過馮勝平擔任兩岸密使，因為馮是王滬寧復旦同學，王因此利用這層關係。但這種說法顯然與大陸政治體制現實不符，熟悉中共黨政者皆知，王滬寧在中央政策研究室歷練多時，學者性格相當謹慎，中共19大後晉升政治局常委會最高權力階層，豈可能冒政治之大不韙與民運人士接觸，還推薦民運人士提出的方案？

或者說，王滬寧與馮勝平是否有私交暫且不論，也無從查證，但單就大陸的體制來說可能性也不大，何況對台無小事，中共高層不透過中央對台工作領導小組或中央台辦縝密運作，根本不符中共黨政和對台工作慣例。

其次，大陸真要派密使或與台灣方面接觸，也完全沒有必要選擇國民黨或馬英九。北京一位涉台人士就說，大陸其實看得很清楚，短中期內，國民黨和馬英九對兩岸關係根本發揮不了什麼作用，這場會面，與王滬寧或中共中央毫無關係，台媒報導想像力太強，不切實際。

該人士還說，大陸真要跟誰接觸，其他管道有的是，不會找國民黨或馬英九，尤其馬英九，「台上都不管用了，還用說下台了」。大陸現在的對台政策有自己看法和步驟，不會再受制於台灣內部政治局勢。

大陸如今強調「操之在我」，政治上畫清楚反獨和一中底線，國際上也繼續塑造一中框架；對台灣民眾則繼續釋出吸引誘因，積極開放和拉攏。北京已不是那麼在乎台灣獨派或小英政府的態度。兩岸僵局還要靠密使穿梭的時代已經過去了，畢竟時間不等人，時局變化比我們想像的還要快速。

(中國時報)