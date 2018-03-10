黨產會告辜嚴等3人毀損政治檔案

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中國時報
／台北報導

不當黨產委員會昨派員前往台北地檢署，告發前婦聯會主委辜嚴倬雲及其女兒辜懷如，與辜家助理劉凱理等3人涉犯《刑法》業務侵占罪、背信罪、損毀他人文書罪，以及「促轉條例」毀壞政治檔案罪。黨產會發言人施錦芳昨公開呼籲，檢調單位勿枉勿縱，應抽絲剝繭調查，還給社會與歷史一個真相。

不過，黨產會女員工因不熟法院位置，一度錯跑到台北地院的收發櫃檯，經媒體提醒，才找對窗口完成遞狀。

對於黨產會的大動作，婦聯會主委雷倩表示，不忍事情發展至此地步，但也對辜嚴倬雲近日提出的「婦聯會資產全捐國庫」主張表示不解。她說，只要黨產會約詢同仁，婦聯會均會委請律師全程陪同，確保她們合法權益不受損害。

黨產會自上月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織後，旋即展開調查，並在7日起陸續約詢會務人員、司機、辜懷如與相關人士，直到本月8日約詢動作才結束。

施錦芳表示，得到婦聯會相關人員一致說法，皆指去年5月中旬，基於辜嚴倬雲指示，整理出約170箱、攸關2006年以前的帳冊及檔案等會務資料，送往台北市德惠街的台泥大樓8樓存放。

緊接著，同年11月底至12月初，辜懷如再指示劉凱理，將放在德惠街的資料，搬移至台北市中山北路二段的嘉新大樓4樓。兩人並耗費2周時間，動用3個碎紙機，將該170箱資料全數銷毀。

對於辜嚴倬雲8日隔海發聲，強調沒做任何不可告人的事，辜懷如也多次表明，銷毀的都是辜嚴私人物品。施錦芳則強硬回擊：「她們做了什麼事，證據會說話。」

對於被銷毀的170箱資料內容，施錦芳說不便做預測，但強調婦聯會已被認定為國民黨附隨組織，所持有的政治檔案數相當龐大，但目前為止，相關檔案不知去向，「我們依法告發」。

施錦芳並進一步指出，黨產會現已獲得婦聯會內部大約5箱資料，包括部分1961、1971年婦聯會的工作報告，以及自1961年起婦聯會、軍友社、進出口公會，與國民黨中央黨部共同開會，有關「勞軍捐」的資料。

(中國時報)

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