蕭淑麗退黨搶票 挖泛綠牆角

嘉義市小英之友會副會長邱楹棟（右）9日正式轉任嘉義市議長蕭淑麗（左）的機要祕書。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗9日宣布延攬嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟擔任其機要祕書，由於邱楹棟一向挺泛綠陣營，外界認為蕭淑麗自藍營退黨參選嘉義市長後，此舉係挖市長涂醒哲的牆角，爭取泛綠選民支持，但涂醒哲回應，「小英站我這邊，會以政績爭取選民支持」。

三顧茅廬 延攬邱楹棟

年底嘉義市長選戰，除了涂醒哲爭取連任外，藍營在蕭淑麗宣布退黨參選後，與國民黨提名的前嘉義市長黃敏惠，形成3強鼎立局面。為尋求泛綠選民的支持，蕭淑麗昨宣布嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟將加入她的團隊並擔任其機要祕書。

蕭淑麗表示，她用人唯才，不分黨派，只看專業，不問色彩，邱楹棟是嘉邑行善團顧問，與她長期關懷弱勢的理念契合。

蕭淑麗稱，同時，邱曾任涂醒哲立委時期辦公室主任、後援會長，更在涂競選市長時擔任副總幹事，也曾是前市長張文英的機要祕書，行政資歷佳、處事圓融、溝通能力強，並對市政建設有想法，三顧茅廬才延攬他當機要祕書，希望借重他的能力促進市政。

邱楹棟坦言，自己的政治理念傾向親綠，此次離開泛綠陣營，並不算是綠營分裂，因為他一直是無黨籍，進入議會任職是要著重於推動府會溝通協調的工作，促進市政，他推崇蕭議長「有德、有才、有能力者方能位居廟堂。」

涂醒哲稱 有小英力挺

對此，涂醒哲表示，他有小英力挺，邱楹棟是一位幕僚，難以相提並論，且邱自己也否認是綠營的人，人各有志，祝福他；他也說，蕭議長要選市長一定會招兵買馬，各自努力，相信市民眼睛是雪亮的，他會拚政績爭取市民認同。

蔡英文總統本月2日到嘉義，特別與嘉義市小英之友會幹部座談，會中直言「2018是最大挑戰，不能讓她漏氣」，疾呼綠營團結助涂醒哲連任。

此次邱楹棟出走，外界解讀蕭淑麗挖泛綠陣營牆角，後勢發展有待觀察。

(中國時報)

黨產會告辜嚴等3人毀損政治檔案 民進黨分裂或純化 仍待觀察

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。