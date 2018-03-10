蕭淑麗退黨搶票 挖泛綠牆角

2018年03月10日 01:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗9日宣布延攬嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟擔任其機要祕書，由於邱楹棟一向挺泛綠陣營，外界認為蕭淑麗自藍營退黨參選嘉義市長後，此舉係挖市長涂醒哲的牆角，爭取泛綠選民支持，但涂醒哲回應，「小英站我這邊，會以政績爭取選民支持」。

三顧茅廬 延攬邱楹棟

年底嘉義市長選戰，除了涂醒哲爭取連任外，藍營在蕭淑麗宣布退黨參選後，與國民黨提名的前嘉義市長黃敏惠，形成3強鼎立局面。為尋求泛綠選民的支持，蕭淑麗昨宣布嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟將加入她的團隊並擔任其機要祕書。

蕭淑麗表示，她用人唯才，不分黨派，只看專業，不問色彩，邱楹棟是嘉邑行善團顧問，與她長期關懷弱勢的理念契合。

蕭淑麗稱，同時，邱曾任涂醒哲立委時期辦公室主任、後援會長，更在涂競選市長時擔任副總幹事，也曾是前市長張文英的機要祕書，行政資歷佳、處事圓融、溝通能力強，並對市政建設有想法，三顧茅廬才延攬他當機要祕書，希望借重他的能力促進市政。

邱楹棟坦言，自己的政治理念傾向親綠，此次離開泛綠陣營，並不算是綠營分裂，因為他一直是無黨籍，進入議會任職是要著重於推動府會溝通協調的工作，促進市政，他推崇蕭議長「有德、有才、有能力者方能位居廟堂。」

涂醒哲稱 有小英力挺

對此，涂醒哲表示，他有小英力挺，邱楹棟是一位幕僚，難以相提並論，且邱自己也否認是綠營的人，人各有志，祝福他；他也說，蕭議長要選市長一定會招兵買馬，各自努力，相信市民眼睛是雪亮的，他會拚政績爭取市民認同。

蔡英文總統本月2日到嘉義，特別與嘉義市小英之友會幹部座談，會中直言「2018是最大挑戰，不能讓她漏氣」，疾呼綠營團結助涂醒哲連任。

此次邱楹棟出走，外界解讀蕭淑麗挖泛綠陣營牆角，後勢發展有待觀察。

(中國時報)