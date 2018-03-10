泛綠過半支持柯 老李也挺他

2018年03月10日 01:12 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民調大社會昨發布台北市長初選調查結果顯示，如果民進黨推出候選人，台北市長柯文哲仍以42.4％支持度，領先前立委丁守中30.9％、立委姚文智13.5％。從交叉分析來看，泛綠民眾有50.4％支持柯文哲，超過支持姚文智的30.3％。另，年底大選民進黨是否應繼續和柯文哲合作，前總統李登輝昨面對媒體表態相挺，他表示，柯的支持度不輸給什麼人，「應該要一起支持他！」

李登輝昨參加「台灣之友會」新春聯誼餐會前，被問到若民進黨推人參選台北市長，要支持柯文哲還是民進黨？李登輝受反問，「民進黨有人嗎？」他說，柯文哲是醫生出身的人，有辦法來管台北市，是不錯的人選。

另外，根據民調大社會的調查結果，若民進黨決定禮讓柯文哲，在柯、丁對決的情況下，柯文哲支持度為47.5％，仍領先丁守中的40.7％，但領先幅度已明顯縮小。從交叉分析來看，姚文智支持者有30.7％轉為支持柯，轉為支持丁則有48.3％。

如果針對國民黨有意參選者進行調查，結果顯示丁守中48.2％支持度遙遙領先，其次依序為前立委鄭麗文6.2％、台北市議鍾小平4.7％，前立委孫大千和前陸委會副主委張顯耀分別只有2.3％、1.7％。

在民進黨部分，姚文智支持度較高，占43.9％；前副總統呂秀蓮則以21.3％的支持度暫時落後。

面對近來民進黨內有不該繼續與柯文哲合作的聲音，民調顯示，45.3％受訪者認為民進黨應該提名自己的候選人，認為民進黨應繼續跟柯文哲合作的有26.9％。

從交叉分析來看，不分政黨認同都認為民進黨應該推出自己的候選人，其中泛綠民眾認同的比例過半55.2％，比例相對較高。調查也顯示，滿意柯文哲的表現有47.7％，不滿意的比例占45.5％。

本次調查由大社會調查中心執行，訪問係於2018年3月6日至7日晚間進行訪問。此次成功訪問1090位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.97％。調查以台北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中國時報)