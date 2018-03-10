綠支持度土石流 陳歐珀確定出征

2018年03月10日 01:12 中國時報 曾薏蘋 、 胡健森 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨2018年底縣市長選舉，繼台南、高雄及嘉義縣三縣市初選民調陸續出爐後，選對會昨天也決議，建議中執會通過宜蘭縣長提名立委陳歐珀；據透露，選對會昨天也找陳說明此事，民進黨祕書長洪耀福也提醒，民進黨的支持度流失高達30、40％到國民黨，要陳想辦法整合。

針對下屆宜蘭縣長提名人選，民進黨選對會昨終於拍板，建議下周三中執會提名綠委陳歐珀為黨出戰。據了解，選對會邀請陳歐珀前來，除了告知選對會的決議，會按照程序提名他，也明白告訴陳，宜蘭縣長期是綠大於藍，但現在內部出了問題，整合不好，造成民進黨很多支持者分裂，陳被提名後，應該要去整合，若能化解分歧，民進黨就有機會贏得勝利。

據透露，民進黨在宜蘭縣支持度一直很高，但現在綠營支持者有高達30、40％都跑去支持國民黨。因此，會中有人跟陳歐珀建議，除了要儘快向宜蘭縣歷任縣長請益，現任的陳金德也要拜訪。

對此，民進黨祕書長洪耀福也證實選對會確定將在中執會建議提名陳歐珀。據透露，出席選對會的包括民進黨祕書長洪耀福、副祕書長高幸雪、立委鄭寶清、高志鵬及中執委陳茂松，至於陳金德也傳出前一天已赴中央黨部。

黨政人士表示，若黨內想徵召，除非是天王級、民調高出陳歐珀很多，不然拖到7、8月人選才要出來就太遲，既然目前也沒有要徵召天王級人物，沒有理由不提名陳歐珀。

陳歐珀說，如果能順利獲得黨的提名，責任是非常重大，他當然是樂於受命，未來也希望可以與所有宜蘭鄉親共同捍衛宜蘭價值，實現宜蘭願景。

陳歐珀表示，代理縣長陳金德上任4個月來做很多的事，兩人共同使命與默契，就是把宜蘭做好、面對未來的選戰，如順利獲得提名，會用更謙卑的態度尋求合作。

對於選對會將建議中執會提名陳歐珀，陳金德僅透過幕僚回應說「尊重」。

(中國時報)