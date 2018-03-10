全力輔選 蕭美琴無意選花縣長

2018年03月10日 01:12 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

被視為綠營艱困選區的花蓮縣，民進黨不斷有力拱立委蕭美琴出征的聲音。蕭美琴昨日明確表示，2018會全力協助其他同志挑戰縣長，而她本人會做完立委任期，不會尋求其他職務。這席話，形同直接否定參選2018花蓮縣長的選項。

目前民進黨內有意爭取花蓮縣長提名的人選，包括行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及花蓮縣議員劉曉玫，但因知名度仍有進步空間，黨內不時傳出希望蕭美琴出馬的說法。

蕭美琴在接受廣播專訪時被問到是否仍有可能參選？她說，政治上沒有非誰不可，民進黨需要的是團隊，而不是個人；對她來說，當初競選花蓮立委時，向選民做出「當選立委任期一定做完、不尋求其他職務」的承諾依然還在，所以目前沒有規畫參選花蓮縣長。

被問到年底花蓮縣選舉，是否最後會由現任花蓮縣長傅崐萁的妻子、藍委徐榛蔚出線？蕭美琴說，傅崐萁在地方的實力真的非常強，一方面是有資源，一方面是政治上有特殊手段與天分，「這在花蓮是非常強的實力」。

但蕭美琴強調，許傳盛、劉曉玫各有特色，其中，許傳盛具有豐富行政歷練，為人客氣謙虛；劉曉玫則是長期監督傅崐萁火力猛烈，特質完全不一樣。

此外，農曆春節後的內閣改組，傳出蕭美琴將轉往外交體系歷練，包括接任外交部次長，儘管蕭美琴在第一時間出面駁斥，但昨天鬆口表示，「她（蔡英文）當然有問過我，但她也很清楚我的立場」。

蕭美琴強調，她在花蓮的區域立委是很不容易才選上，如果入閣，不但這個席次要重選，也違背她當初要做滿4年的承諾，「我好不容意選上了，我要珍惜」；而且花蓮鄉親是比較藍的地方，很多人可能是這一生第一次投給民進黨，大家都在看她怎麼履行承諾。

(中國時報)