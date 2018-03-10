捷運綠線4站點 購屋族最愛

2018年03月10日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市已躍居台灣第二大城，人口持續成長，除原有高鐵之外，再加上台中捷運綠線將在年底試營運，鐵路高架化也陸續完工，發展前景備受看好。信義房屋發現，「人口增加」加上「鐵道經濟」發威，已明顯感受到民眾換屋需求提升，2017年較2016年詢問度增加2成。

至於購屋偏好鎖定捷運G10a(近圓滿戶外圓形劇場)、G12(近南苑公園)、G13(近台鐵大慶車站)、G6(文心、崇德路上)四大站點。

台中捷運綠線將於今年底試運轉，捷運機電六大子系統，包括電聯車、通訊、監控、機廠設備、供電與自動收費等，也緊鑼密鼓進行安裝測試中，預計2020年全線通車。

信義房屋中四區執行協理林武雄表示，鐵路高架化及捷運綠線即將通車，城市發展不再被鐵路橫亙，南、北台中也因74號道路成「30分鐘生活圈」，衍生出城市縫合的效果，更強力磁吸周邊城市民眾移居台中。

其中超過6成來自於彰化、南投、雲林，另外則部分來自於北部移居或當地民眾換屋，可明顯感受到「換屋族已經動起來」。

他說，換屋族最在意三大重點，包括「交通方便」、「生活機能佳」、「優異學區」。沿著捷運買房，成了能滿足以上需求，最便捷、快速的方式，以換屋族群來說，屬成熟商圈的G10a、G12、G13、G6這4個捷運站點，最受他們青睞。

林武雄表示，G13站位於南區，南區區內有中興大學、中山醫藥大學與台中高工，加上鄰近大里軟體科技園區的發展，學區效應與就業機會，讓房屋買氣升溫。他說，沿著國圖館、中興大學到樹義商圈一帶相當受歡迎，尤其樹義商圈擁有綠園道景觀及捷運綠線經過，成交量穩定。

至於換屋族偏好區內3房約40～50坪產品，5年內新屋總價1000～1500萬元，10年左右房屋則在800～1000萬元間，吸引不少其他區域的買家，跨進南區來尋屋。

信義房屋南屯東興店主任許妙至則表示，G10a、G12這2個捷運站在南屯區，鄰近高鐵，公共資源配置完整，屬於八期重劃區。因周邊環繞豐富、南苑、豐樂雕塑三大公園，台中好市多、迪卡儂等大賣場均座落於此，區內產品選擇多元，有7成都是換屋族。

他說，千萬元以內可買到3房帶車位、20年屋齡華廈，因為CP值相當高，最受外地移居過來的換屋族喜愛。10年內的大坪數產品，則是台北市移居、醫生換屋族的最愛，總價約落在3000～4000萬元間。

至於信義房屋崇德店專案經理李政哲則表示，G6站位於北區文心路、崇德路口，是北台中的交通核心。其中文心路貫穿台中南北、崇德路則有第2條公益路之稱，連結11期重劃區，商圈發展成熟。加上附近有文心國小、松竹國小、崇德國中，房價也相對親民，吸引許多小家庭換屋進駐，多半偏好3房帶車位、屋齡10年內、總價約1000萬元左右產品。

(中國時報)