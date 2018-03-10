太子新富 透天別墅大棟距

「太子新富」67戶透天別墅社區，17米大棟距、加上「樁基礎」耐震工法興建，吸引自住客進駐。圖／黃繡鳳

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中國時報
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太子建設繼「太子郡」銷售長紅後，又乘勝追擊在草屯打造「太子新富」67戶透天別墅社區。17米大棟距、加上「樁基礎」耐震工法興建，且總價僅988萬元起，吸引自住客進駐。

即將在今年第3季完工交屋的「太子新富」個案，基地坐落於草屯工藝中心文教特區，區域內幼稚園、富功國小、旭光完全中學、南開科技大學林立，且演藝坊、體育館、游泳池、植物園並列。又鄰近便捷的中正路商圈，生活機能豐富，是草屯幸福適居指數最高版圖。

除了地段優越外，太子建設在取得這塊寶地後也很用心規畫，禮聘留荷的永續建築師事務所建築師鄭斯新規畫。

「太子新富」個案占地面積廣達2392.5坪，規畫67戶透天別墅社區，分為A、B、C三區。戶戶地坪30～49坪、建坪48～56坪，社區擁有17米大棟距，住戶可享受寬闊自在的別墅生活。

其建築外觀透過丁掛磚搭配抿石子和鐵件等元素，呈現出雋永的現代簡約風格，主力戶還有前庭後院，大面開窗，連接周邊的山景綠意，更是美不勝收。

為了打造一座幸福宅邸，「太子新富」個案除了加強結構設計，採「樁基礎」耐震工法興建外，建材配備也很高檔。石材樓梯、客餐廳地板拋光石英磚、主臥室鋪設德國木地板，配備免治馬桶，廚房為歐化整體檯面廚具、三口爐設計，美觀又實用。

有居住好透天的幸福，有三五好友當厝邊的幸福，有左鄰右舍關照的幸福，有太子建設厚工品質的幸福，有最公道價格的幸福，「太子新富」為草屯人帶來無價透天幸福生活。

(中國時報)

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