魏嘉銘感同身受 致力公益助弱

2018年03月10日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

小時候搬過十幾次家、居無定所的嘉磐建設董事長魏嘉銘，在事業有成後，積極照顧弱勢學童，事業、志業齊步走。

在貧窮中長大的孩子更懂得感恩與回饋，7年來，魏嘉銘持續資助林業生基金會、新竹綠光種子教室、雲林口湖蚵寮學堂、大雅上楓小太陽學堂、為台灣而教協會等，對單親、外配、隔代教養的弱勢孩童給予實質上的幫助。

他推動「公益童樂會」、「帶著愛去旅行」等活動，累計伴隨1,600多位孩童成長茁壯，教導他們勇敢追求夢想。

在球類競賽時，他穿起運動服裝陪孩子們打球，去年的公益尾牙童樂會，他也放下手邊工作，帶他們到科博館看劇場表演、體驗3D視覺，讓孩子們嘗試新奇的第一次。

魏嘉銘表示，看到行為偏差的孩子，經過課輔單位輔導後，發掘出自己的專長及潛力，就是他最高興的一刻。

每年的公益尾牙，他邀請好友、協力廠商聚餐，並明言，不是要大家捐款，是要一起欣賞孩子們表演，給予他們最熱情的掌聲，感動了在場的所有人。

在全心投入志業後，儘管房地產景氣低迷，嘉磐建設去年還是繳出了一張亮麗的成績單，完成了台北、台中所有的餘屋去化。

今年更計畫強棒出擊，推出3大案，包括台北松山捷運站酒店式公寓「嘉磐掬舍」、北投捷運站附近新案，以及台中南區忠明南路園道第一排新案。

近年來潛心修佛的魏嘉銘認為，人生苦短，萬般帶不走、唯有業隨身。因此他積極投入社會公益，在無所求的付出後，反而事業一路順遂，讓他更有能力照顧弱勢孩子。

(中國時報)