沅林好樣 飯店主廚到你家

沅林建設董事長林炫佑（左）推動與裕元花園酒店結盟，充分發揮區域資源共享的效益。圖／黃繡鳳

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中國時報
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媲美台北大直的單元一重劃區，新成屋陸續完工交屋，如「新業觀峰」、「沅林好樣」，軟硬體齊備，也成為換屋族首選區域。

台中市單元一重劃區位於西屯區、台灣大道和中山高速公路交會處西側，交通便利。

總面積約55.82公頃，擁有筏子溪河濱公園景觀和裕元商圈購物中心，地段相當優越。區域內新成屋多規畫4房產品，也成為換屋族鎖定名宅特區。

以基地位於安和路188號，即裕元飯店特區的「沅林好樣」個案為例，零店面規畫，總戶數僅39戶，坪數為62～67坪，單純好住。現代簡約的建築外觀，靜闊門廳導入五星級飯店規格，並規畫泳池會館、生活廚藝會館以及空中Lounge Bar，將城市璀璨盡收眼底。

除了頂級的硬體設備外，在軟體服務方面，還主動與寶成裕元花園酒店結盟，提供社區住戶五星級飯店餐飲服務，相當實用。

沅林建設董事長林炫佑表示，與裕元花園酒店結盟後，住戶可以直接聯繫五星級飯店的主廚，到社區提供宴會料理服務；也可享用裕元花園酒店用餐、健身及購物的折扣優惠，充分發揮區域資源共享的效益。

林炫佑指出，「沅林好樣」位於台灣大道旁，離中科園區不遠，並與裕元花園酒店及台中福華大飯店毗鄰，加上本身飯店宅的規畫，可說形成特有的精品飯店生活圈，也是吸引換屋族進駐的原因。

(中國時報)

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