農委會究責 柯P嘆別獵巫

2018年03月10日 04:10 中國時報 鄭舲 、 周麗蘭 、 柯伶穎 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

台北農產運銷公司拍賣市場因休市太多天，導致近期菜價波動，加上北農總經理吳音寧神隱多日挨轟，北市府、農委會更是連日隔空互槓。台北市長柯文哲昨受訪時重申，出事大家就一起解決，否則一定要找一個女巫來燒，這是台灣很大的問題，不究責也是一種文化，也不用把責任推來推去。

北市府與農委會互槓風波昨天仍未平息，柯文哲出席活動被媒體問及市府與吳音寧是否失和？是否管不動吳音寧？柯說「其實也不會啦！怎麼會管不了？這就是溝通嘛，沒有那麼困難」。至於雙方有無不合？柯妙回「本來沒有不合，被你一講就講到不合。」

林聰賢指應當扛責

柯文哲指出，人與人之間要百分之百友好這很困難，他希望做到「我不管喜不喜歡你，我都可以跟你合作」的程度。

但外界也好奇，此次北農事件中，台北市長柯文哲從一開始態度較為強硬，現在漸趨和緩，是否也是考量年底選舉將至，才決定不再槓中央？柯文哲強調，出事大家就一起解決，否則一定要找一個女巫來燒，這是台灣很大的問題。

農委會主委林聰賢昨天在立法院答詢指出，擔任北農公司的幹部，大家如果都現場去看，每天一大早要承擔重責大任，辛苦一點，「這個職務就是要承擔」。

林聰賢說，北農蔬菜交易量僅佔百分之十幾，卻是菜價總指標，這樣的機制有問題，農委會會坦然面對，重新建立好的機制，這才是關鍵問題。

雲縣憂問題沒解決

林聰賢表示，農委會跟北市府之間的確需要更多的溝通、更多協調，他和台北市長柯文哲都在一定決策過程，不一定參與到第一線的執行，當中一定還有很多要磨合的地方，對於消費地的拍賣市場，為農民做這樣的服務，一定會整合所有各地方政府幫忙。

林聰賢強調，台北市是全國最重要的消費地，長期以來都承擔這樣的責任，在機制上，用佔全國百分之十幾的消費量來決定全國生產量的價格，這樣的機制有問題，農委會會坦然面對，重新建立好的機制。

雲林縣政府農業處副處長許永瑜則憂心表示，雲林縣迄今耕鋤面積多達12.4公頃、每天都有20公噸的菜冷藏，8日開市價格只是護盤成功而已，「不要以為過關、沒事了，未來政策怎麼走才是最重要的。」

(中國時報)