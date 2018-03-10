台大教授兼獨董無疑義 扁朝策士 柯承恩身兼4家獨董

2018年03月10日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大新校長管中閔因為台哥大獨立董事身分遭質疑當選資格，監察院更將「關切」擴及台大全校教授兼職情況，據了解台大近140位教授擔任企業獨董，其中扁政府時代重要財經策士柯承恩，更身兼4家企業獨董，對此柯承恩表示自己符合規定。

監委高涌誠2月27日透過監察院調查處發函台大，要求填寫全校教授兼職情形，被稱為「卡管」第九道「金牌」。近日有媒體報導指出，根據證交所公布的資訊顯示，台大專兼職教師將近140人在上市、上櫃、興櫃擔任獨董，其中台大會計系兼任教授柯承恩身兼4家企業獨董，國際企業系專任教授李吉仁擔任6家企業獨董或薪酬委員會委員，資管系教授吳玲玲身兼4個企業獨董，台大兼任教授林能白擔任6個企業獨董。

但擔任獨董就表示「產學不分、產學利益輸送」？柯承恩對此表示，台灣社會對獨立董事制度的批評方向「有一點偏誤了」，獨立董事是幫忙提升公司治理，有專業性也有獨立性的考量，台積電在美國上市還用了麥克．波特等人擔任獨立董事，為公司形象加分。

事實上，公立學校教授兼任獨董完全合法，規範就寫在教育部《公立各級學校專任教師兼職處理原則》，前台大主秘林達德說，教授兼任獨董只有4項規定：營利事業機構與學校要有產學合作關係；要與教學領域相關；不得影響教學研究本職的工作；兼職時數每周合計不得超過8小時。其他多授權各校校務會議決定。

另教育部也明白提到回饋機制，企業邀聘教授擔任獨立董事，每年付給學校的回饋金必須不低於該教授的月薪。是因當教授為某企業擔任獨董而做研究時，用的也是學校資源。

一位台大教授表示，教育部鼓勵大學「產學合作」，不正是要教授走出象牙塔，結合學術研究，將其帶進企業經驗？怎麼監察院又質疑教授擔任獨立董事是「兼職浮濫」？美國史丹福大學即曾同意校長擔任Google及思科Cisco董事，並以此為榮，台灣社會顯然誤解獨董制度。

(中國時報)