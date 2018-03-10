漲 衛生紙最高飆3成

2018年03月10日 04:10 中國時報 洪凱音 、 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

衛生紙大廠原訂3月中漲價，「意外」引發瘋狂搶購熱潮，公平會開始介入調查；不過，正當公平會約談廠商是否有聯合漲價之際，衛生紙大廠在3月1日已陸續通知通路調漲售價。通路業者透露，知名品牌如五月花、舒潔等部分品項最高漲幅達3成，其餘品項最多漲幅在2成左右，預計3月中旬左右轉嫁到消費端。

網家表明補貨後將漲價

全民瘋搶衛生紙，包括momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、生活市集等各大購物網站，截止於昨日為止，包括舒潔、五月花、春風等各大品牌幾乎都售罄；網購業者透露，永豐餘、金百利、正隆等衛生紙大廠全都已通知調漲供貨價格，網站售價還沒更新，最主要是衛生紙叫不到貨，只好高掛「補貨中」等字樣，坦言衛生紙補貨上架後，價格將調整，時間點將落在3月中旬左右。

有業者證實，衛生紙從今年1月起已陸續調漲原價或促銷價，但因各賣場多以促銷商品為主力，加上日前傳出漲價造成瘋搶缺貨，消費者無從對照售價，才會不容易感受到。

全球紙漿上漲，台灣、大陸、日本衛生紙3、4月都喊漲，依照台灣各紙廠業者日前公布漲幅，永豐餘漲2成，正隆漲8％至15％，金百利克拉克漲8％至10％。

量販超市促銷買一送一

國外網站Toilet Paper Encyclopedia統計，全球平均每人每天衛生紙用量高達57張，量販、超市現有販售的衛生紙每包100至130抽、售價5至15元不等，若每人2天用1包，對照業者公布的漲幅8％至20％，每包最多增加3元，每人每年用183包、多花549元，等於1天多花1.5元。民眾實在無須過度恐慌。

目前各大通路衛生紙促銷，優惠殺到買一送一起。家樂福昨（9日）起至20日春風、唯潔雅、可麗舒、舒潔、五月花、倍潔雅、情人、百吉等近20個品項衛生紙、面紙、紙巾買一送一起。

全聯昨起至22日「衛生紙小學堂」活動，全店衛生紙單筆滿300元送200元折價券，可折正隆、永豐餘、金百利、金盛世四大廠旗下品牌衛生紙。

愛買13日前150款衛生紙單筆滿250元現折30元，最高可現折150元；14日至27日仍有150支商品買一送一起。

(中國時報)